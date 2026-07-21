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جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه ادینبورگ از مراسم، در محکومیت حمایت از تل آویو از مراسم خارج شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری شهاب با انتشار تصاویری از مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند گزارش داد: جمعی از فارغ التحصیلان در اعتراض به سرمایه گذاری این دانشگاه در شرکتهای آمازون، الفابت، مایکروسافت و بلک راک که با تامین سلاح برای اسرائیل و استفاده از آن در جنگ نسل کشی مرتبط هستند، مراسم را در حالی ترک کردند که شعارها سر میدادند و پلاکاردهایی در همین زمینه در دست داشتند.