به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری شهاب با انتشار تصاویری از مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند گزارش داد: جمعی از فارغ التحصیلان در اعتراض به سرمایه گذاری این دانشگاه در شرکت‌های آمازون، الفابت، مایکروسافت و بلک راک که با تامین سلاح برای اسرائیل و استفاده از آن در جنگ نسل کشی مرتبط هستند، مراسم را در حالی ترک کردند که شعار‌ها سر می‌دادند و پلاکارد‌هایی در همین زمینه در دست داشتند.