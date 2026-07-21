به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق رفیعی، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهیده فاتحی کرجو شهرستان دماوند، از حصول سازش در دو پرونده کیفری در زمینه پویش‌های سراسری «به عشق امام رضا (ع) می‌بخشم و به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» و «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» خبر داد.

وی گفت: در نخستین پرونده که با موضوع خیانت در امانت و کلاهبرداری در شعبه پنجم این مجتمع مطرح بود، طرفین پس از برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و با راهنمایی اعضای شورا، به توافق دست یافتند. بر اساس مفاد سازش‌نامه، مشتکی‌عنه متعهد شد مبلغ شش میلیارد ریال وجه نقد به همراه یک حواله خودرو و یک فیش حج تمتع را در حق شاکی تأمین و پرداخت کند که این توافق مورد پذیرش طرفین قرار گرفت و پرونده با سازش مختومه شد.

رفیعی افزود: در دومین پرونده که در شعبه نهم شورای حل اختلاف مستقر در شهر آبسرد با موضوع تخریب و تصرف عدوانی به ارزش ۵ میلیارد ریال در جریان رسیدگی بود، به برکت نام و یاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با تلاش و مساعی ارزشمند اعضای شورا، طرفین به صلح و سازش منتهی شدند و پرونده با صدور گزارش اصلاحی مختومه گردید.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهیده فاتحی کرجو شهرستان دماوند با تأکید بر نقش مؤثر پویش‌های سراسری صلح و سازش در حل و فصل اختلافات، گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش و جلب رضایت طرفین از طریق گفت‌و‌گو، یکی از اولویت‌های شورا‌های حل اختلاف است که با همکاری و مشارکت مردم، نتایج ارزشمندی همچون کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و ایجاد آرامش در جامعه به همراه داشته است.