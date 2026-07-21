مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری از اصلاح و به روز رسانی احکام بازنشستگان سال ۱۴۰۵ با اعمال فوق‌العاده خاص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سلیمانی گفت: در مواردی که تأثیر این فوق‌العاده در محاسبه حقوق بازنشستگی کمتر از سقف تعیین‌شده باشد، مابه‌التفاوت آن به حقوق بازنشستگان اضافه و احکام جدید صادر خواهد شد.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام ابلاغ دستورالعمل نحوه اعمال فوق‌العاده خاص سال ۱۴۰۵ در احکام بازنشستگی گفت: به‌منظور اجرای دقیق مقررات و ایجاد وحدت رویه در محاسبه حقوق بازنشستگان، ستون «فوق‌العاده خاص ۱۴۰۵» با مبلغ ثابت ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری در سامانه احکام صندوق بازنشستگی کشوری برای تمامی نظام‌های پرداخت تعریف شده است.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، برای تمامی بازنشستگان سال ۱۴۰۵، چنانچه اثر فوق‌العاده خاص در محاسبه معدل حقوق بازنشستگی کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف تعیین‌شده به حقوق بازنشستگی افراد افزوده خواهد شد.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه واحد‌های ذی‌ربط موظف به اجرای این دستورالعمل هستند، گفت: احکام بازنشستگی مشمولان بر اساس ضوابط جدید اصلاح و صادر می‌شود تا حقوق بازنشستگان مطابق مقررات و با رعایت حداقل میزان تأثیر فوق‌العاده خاص محاسبه و پرداخت شود.

سلیمانی هدف از اجرای این دستورالعمل را اجرای دقیق قوانین، یکسان‌سازی فرآیند محاسبه حقوق در تمامی نظام‌های پرداخت و صیانت از حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۵ عنوان کرد.