به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، گوگل مشغول طراحی تراشه‌ای با نام غیررسمی «Frozen V۲» است که ویژگی منحصر‌به‌فرد آن، تعبیه مستقیم بخش‌هایی از مدل هوش مصنوعی «جمینای» روی سخت‌افزار است. این تراشه قرار است از سال ۲۰۲۸ وارد عملیات شود و پیش‌بینی می‌شود از نظر مصرف انرژی و تعداد توکن‌های پردازش‌شده، ۶ تا ۱۰ برابر کارآمدتر از تراشه‌های فعلی گوگل باشد.

این پروژه با هدف ایجاد خانواده‌ای جدید از تراشه‌های بومی طراحی شده تا در کنار واحد‌های پردازش تانسور (TPU) فعالیت کنند. این خبر در حالی منتشر شد که ارزش سهام شرکت آلفابت ۳.۳ درصد رشد کرد و همزمان گزارش‌هایی مبنی بر تعویق عرضه نسخه جدید جمینای به دلیل نیاز به بهبود قابلیت‌های کدنویسی منتشر شده است.