مدیر کل گمرک جلفا گفت:امسال ۲۶ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۶۶۹ دلار کالا از این گمرک به کشور‌های مختلف صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی بیسلم با بیان اینکه امسال ۵۶ هزار و ۳۴۸ تن کالا صادر شده است اظهار کرد:عمده کالا‌های صادراتی از گمرک جلفا شامل مشتقات نفتی، سنگ نمای ساختمان، کاشی و سرامیک، تخته و تولیدات پلاستیکی است.

وی گفت: امسال ۵۳ هزار و ۸۸۶ تن به ارزش ۱۲۰ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۵۳۹ دلار در گمرک جلفا به ثبت رسیده است.

مدیر کل گمرک جلفا از افزایش ۹۰ درصدی درآمد این گمرک از محل واردات در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

بیسلم گفت: درآمد اداره کل گمرک جلفا از محل واردات در سه ماهه امسال به حدود ۲.۷ (بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال) رسید در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱.۴ همت (بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال) بود.

وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های تجاری و تسهیل فرآیند‌های گمرکی در این مرز مهم کشور افزود: افزایش حجم واردات، بهبود زیرساخت‌ها و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از جمله عوامل موثر در تحقق این رشد درآمدی بوده است.