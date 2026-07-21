به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حکیم کوتی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی مالکان ماشین‌آلات سنگین، تاخیر در روند تایید سوخت در سامانه‌های دولتی بود که موجب اختلال در پروژه‌های عمرانی و خدماتی می‌شد به همین دلیل اتحادیه با ورود به این موضوع و تبیین مشکلات ذینفعان طرحی را برای تعیین بازه زمانی مشخص جهت تایید درخواست‌ها پیشنهاد داد که با استقبال مدیریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اهواز و همچنین طرح در کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت همراه شد.

وی با اشاره به ساز و کار فعلی دریافت سوخت و موانع موجود در این مسیر افزود: در حال حاضر فرآیند ثبت درخواست سوخت در سامانه «سدف» با ۲ متولی اصلی یعنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان (صمت) به عنوان متولی اول و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اهواز به عنوان متولی دوم انجام می‌شود.

کوتی اظهار داشت: وجود بروکراسی اداری و محدودیت‌های نیروی انسانی در برخی بخش‌ها باعث می‌شد که درخواستی که در ابتدای ماه ثبت شده تا بیست و پنجم ماه معطل تایید باقی بماند که این موضوع برای یک واحد فعال اقتصادی غیرقابل قبول است.

رئیس اتحادیه اتومبیل‌کرایه اهواز ادامه داد: در نشست با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و همچنین با طرح موضوع در کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت، این مطالبه مطرح شد که چارچوب زمانی مشخصی برای تعیین تکلیف درخواست‌ها تعریف شود که در نهایت مصوب شده است از ابتدای مردادماه امسال تایید درخواست‌ها حداکثر تا بیستم هر ماه انجام شود.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های اتحادیه و حضور موثر در کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت و بنا بر دستور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و موافقت اعضای کارگروه، مقرر شد سهمیه سوخت ماشین‌آلات سیار در ابتدای هر ماه شارژ شود و پس از تایید متولی اول، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به تایید نهایی و بارگذاری سهمیه اقدام کند تا فاصله زمانی بین ثبت در سامانه و دریافت سوخت به حداقل ممکن برسد.

کوتی در ادامه به تشریح وضعیت حساس سهمیه‌های سوخت ماشین آلات سنگین در استان پرداخت و گفت: آمار‌های موجود نشان‌دهنده یک ناترازی جدی بین تعداد متقاضیان و حجم سوخت تخصیصی است به طوری که سهمیه استان خوزستان که پیش از دی‌ماه سال گذشته حدود پنج میلیون لیتر بود اکنون به حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

وی گفت: این در حالی است که تعداد ماشین‌آلات دارای پروانه و متقاضی سوخت در استان به بیش از سه هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافته و روند صدور پروانه‌های جدید نیز ادامه دارد.

حکیم کوتی مدیریت این محدودیت‌ها را اولویت اصلی اتحادیه برشمرد و بیان کرد: با وجود کاهش بیش از ۵۰ درصدی سهمیه کل استان، اتحادیه اتومبیل‌کرایه اهواز با نگاهی صیانتی و حمایتی تلاش کرده است تا از طریق رایزنی با نهاد‌های نظارتی، کارگروه‌های تخصصی و شرکت پخش از توقف فعالیت ماشین‌آلات جلوگیری کند.

وی می‌گوید: مطالبه اصلی صنف این است که با توجه به وجود پالایشگاه‌ها و ظرفیت‌های تولید سوخت در استان، تراز تخصیص سوخت متناسب با نیاز واقعی ماشین‌آلات فعال در پروژه‌های زیربنایی اصلاح شود.

کوی تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز اکنون در چارچوب مصوبات جدید، همکاری‌های خود را برای رفع تاخیر‌های سیستمی و اجرای دقیق زمان‌بندی‌های تعیین‌شده در دستور کار قرار داده و اتحادیه امیدوار است با نهایی شدن و تثبیت این رویه، سهمیه سوخت فعالان واقعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون درگیری در پیچ‌وخم‌های اداری تامین شود.

رئیس اتحادیه اتومبیل‌کرایه اهواز پیش از این از پیگیری برای بازگشت سهمیه سوخت حاصل از صرفه‌جویی به ناوگان سنگین این کلانشهر خبر داد و گفت: طرح غربالگری و حذف نزدیک به ۲۰۰ خودروی سنگین غیرفعال و فاقد مدارک از چرخه دریافت سوخت اجرا شد.