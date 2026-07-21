۴ هزار و ۸۰۳ واحد نیمهتمام مسکن مهر تا سه ماه آینده آماده میشود
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان از شتاب گرفتن تکمیل طرح های مسکن مهر خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۸۰۳ واحد نیمهتمام با رفع موانع قانونی و زیرساختی و استقرار پیمانکار جدید، تا سه ماه آینده آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مصطفی رضایی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در گفتوگو با برنامه رادیویی «البرز من سلام» اظهار کرد: ۴ هزار و ۸۰۳ واحد نیمهتمام مسکن مهر در قالب ۱۸ الحاقیه با مشکلاتی از جمله مسائل قانونی، انشعابات و تأمین زیرساختها مواجه بود که با استقرار پیمانکار جدید، عملیات تکمیل این واحدها با سرعت در حال انجام است و پیشبینی میشود تا سه ماه آینده به متقاضیان تحویل شود.
وی با اشاره به وضعیت خدماترسانی در فازهای مختلف شهر جدید مهستان افزود: فازهای یک، دو و سه سالهاست از خدمات شهری بهرهمند هستند. همچنین اختلافات موجود در فازهای ۴ و ۷ با شهرداری، بهویژه در زمینه فضای سبز و رعایت ضوابط، با توافق طرفین در حال رفع است و شرکت عمران اجرای زیرساختهای آبیاری نوین را بر عهده گرفته تا خدماترسانی در این فازها نیز تکمیل شود.
رضایی درباره احداث بیمارستان در مهستان در برنامه امروز البرز گفت: سرمایهگذار اولیه طرح بیمارستان تعهدات خود را به سرانجام نرساند، از اینرو احداث بیمارستانی جدید در زمینی به مساحت ۱۷ هزار مترمربع در دستور کار قرار گرفته و عملیات خاکبرداری آن نیز توسط شرکت عمران انجام شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در خصوص احداث آرامستان نیز بیان کرد: به دلیل وجود آبهای سطحی و ملاحظات زیستمحیطی، امکان احداث آرامستان در شمال مهستان فراهم نشد و با توافق دستگاههای مرتبط، زمینی در ضلع شرقی ایستگاه مترو برای این منظور اختصاص یافته است. شهرداری نیز در حال پیگیری رفع موانع و حل مسائل مربوط به معارضان این زمین است.
وی با اشاره به وضعیت تعاونیهای مسکن تصریح کرد: بسیاری از طرح های مسکن در مهستان توسط تعاونیها اجرا میشود و لازم است اداره کل تعاون نظارت جدیتری بر روند اجرای این پروژهها داشته باشد. وظیفه دولت تأمین زمین و زیرساختهاست، اما نحوه ساخت و مدیریت پروژههای تعاونی بر عهده خود تعاونیها و تحت نظارت اداره کل تعاون است.
رضایی همچنین از اجرای مرحله دوم پالایش متقاضیان مسکن مهر خبر داد و از شهروندان خواست هرگونه خرید، فروش یا انتقال واحدهای مسکن مهر را صرفاً از طریق سامانههای رسمی انجام دهند.
وی در پایان این گفتوگو رادیویی تأکید کرد: بر اساس تعهد شرکت عمران به دستگاههای نظارتی، تمامی پروژههای باقیمانده مسکن مهر در شهر جدید مهستان تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف و تکمیل خواهد شد.