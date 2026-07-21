بهزیستی لرستان پیشرو در نصب پنلهای خورشیدی
استاندار لرستان گفت: سازمان بهزیستی لرستان با نصب ۵۰ مگاوات پنل خورشیدی یکی از دستگاههای پیشرو استان در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار لرستان، با تأکید بر نقش مؤثر سازمان بهزیستی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان یکی از دستگاههای پیشرو در این حوزه، تاکنون ۵۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی نصب کرده است.
سعید شاهرخی افزود: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نصب پنلهای خورشیدی از سیاستهای اجرایی دولت برای رفع ناترازی برق است و در این راستا، مزارع مختلف خورشیدی در نقاط گوناگون لرستان تعریف شده و سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز اجرای طرحهای تولید برق را آغاز کردهاند.
استاندار لرستان با اشاره به اجرای طرح نصب پنلهای خورشیدی در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: تجهیز ادارات و سازمانهای دولتی به سامانههای خورشیدی در لرستان آغاز شده است و سازمان بهزیستی با نصب ۵۰ مگاوات، الگویی موفق برای سایر دستگاهها محسوب میشود.
شاهرخی همچنین از پیشبینی تسهیلات ویژه برای خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد و تأکید کرد: هدف از این اقدام، بهرهمندی این خانوارها از مزایای فناوری انرژی خورشیدی، ایجاد منبع درآمد پایدار برای آنان و کمک به رفع ناترازی برق در کشور است.