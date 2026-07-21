به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان، با تأکید بر نقش مؤثر سازمان بهزیستی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در این حوزه، تاکنون ۵۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی نصب کرده است.

سعید شاهرخی افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نصب پنل‌های خورشیدی از سیاست‌های اجرایی دولت برای رفع ناترازی برق است و در این راستا، مزارع مختلف خورشیدی در نقاط گوناگون لرستان تعریف شده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز اجرای طرح‌های تولید برق را آغاز کرده‌اند.

استاندار لرستان با اشاره به اجرای طرح نصب پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: تجهیز ادارات و سازمان‌های دولتی به سامانه‌های خورشیدی در لرستان آغاز شده است و سازمان بهزیستی با نصب ۵۰ مگاوات، الگویی موفق برای سایر دستگاه‌ها محسوب می‌شود.