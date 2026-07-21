مدیران ارشد شرکت نفت و گاز پارس و مجتمع گاز پارس جنوبی گزارشی از آخرین وضعیت بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، پیشرفت عملیات اجرایی و فعالیت‌های در دست اقدام برای بازگرداندن ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به چرخه بهره‌برداری ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در ادامه بازدید از مناطق آسیب‌دیده جنوب کشور، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از روند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و اقدام‌های انجام‌شده برای احیای تأسیسات فرآورشی بازدید کرد.

سپهدار عباس‌زاده، معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس در این بازدید با اشاره به جایگاه راهبردی پارس جنوبی در تأمین انرژی کشور تصریح کرد: پارس جنوبی تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین خوراک تولید حدود ۴۰ درصد بنزین و همچنین سوخت مورد نیاز تولید نزدیک به ۴۰ درصد برق کشور دارد.

حسین احسنی، سرپرست بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز در این بازدید، گزارشی از روند آواربرداری و ایمن‌سازی دو پالایشگاه آسیب‌دیده میدان مشترک پارس جنوبی ارائه کرد و گفت: با وجود پیش‌بینی دوماهه برای اجرای عملیات، آواربرداری در مدت ۴۵ روز پایان یافت و بیش از ۴۰۰ هزار نفرساعت کار ایمن در شرایط پرمخاطره و با رعایت کامل الزام‌های ایمنی ثبت شد.

وی افزود: عملیات آواربرداری در پالایشگاه‌های فاز‌های ۴ و ۵ و فاز‌های ۹ و ۱۰، با وجود پیچیدگی‌های فنی و شرایط خاص منطقه، بدون حادثه یا آسیب انسانی به پایان رسیده که حاصل تلاش، هماهنگی و تعهد کارکنان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت‌های پیمانکار فعال در طرح بوده است.

قائم‌پناه و هیئت همراه در این بازدید از نزدیک در جریان روند اجرای عملیات بازسازی، اقدام‌های ایمنی و برنامه‌های تسریع در بازگرداندن واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید قرار گرفتند.