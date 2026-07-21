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حسین خواجهامیری (ایرج) که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات جسمی ناشی از کهولت سن چند باری در بیمارستان بستری شده، شرایط جسمی خوبی ندارد و تحت مراقبت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احسان خواجهامیری، فرزند این هنرمند و خواننده اعلام کرد شرایط جسمانی ایرج (حسین) خواجه امیری خواننده پیشکسوت موسیقی مساعد نیست و در منزل تحت مراقبتهای ویژه است.
«پهلوان آواز ایران» اخیرا پس از مدتی بستری شدن در بیمارستان، اکنون در منزل تحت مراقبتهای ویژه است.
ایرج (حسین خواجهامیری) از برجستهترین خوانندگان موسیقی سنتی و کلاسیک ایران است که با صدای قدرتمند، وسعت صوتی کمنظیر و تسلط بر ردیفهای آوازی، جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران دارد. او در طول چند دهه فعالیت هنری، آثار ماندگاری را در همکاری با آهنگسازان و نوازندگان برجسته خلق کرده و از چهرههای تأثیرگذار آواز ایرانی به شمار میرود.