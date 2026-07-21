به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، این پرونده که از سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، مربوط به شکایت نویسندگانی است که مدعی بودند آنتروپیک بدون کسب مجوز، از نسخه‌های غیرقانونی آثار آنها برای آموزش مدل هوش مصنوعی خود (Claude) استفاده کرده است.

نکته قابل توجه در رای دادگاه این است که قاضی پرونده، «آموزش مدل هوش مصنوعی» را مصداق «استفاده منصفانه» (Fair Use) دانست؛ اما در مقابل، نگهداری بیش از ۷ میلیون نسخه غیرقانونی از کتاب‌ها در مخازن مرکزی شرکت را نقض صریح قانون کپی‌رایت تشخیص داد.

بر اساس اسناد رسمی، تاکنون بیش از ۹۱ درصد از نویسندگان و ناشران مشمول این توافق، سهم خود را دریافت کرده‌اند، هرچند تعدادی از آنها همچنان شکایت‌های مستقل خود را علیه این شرکت دنبال می‌کنند.