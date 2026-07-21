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مدیر پایگاه ملی آسبادهای خراسان جنوبی از آغاز عملیات اجرایی مرمت و بهسازی مجموعههای آسباد در شهر طبس مسینا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر پایگاه ملی آسبادهای خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت تاریخی و جایگاه آسبادها در میراثفرهنگی کشور گفت: شهر طبس مسینا در شهرستان درمیان، به دلیل دارا بودن بیشترین تعداد آسباد در میان تمام نقاط جغرافیایی ایران، یکی از کانونهای اصلی تمرکز ما برای حفاظت و احیا است.
بزرگمهر با تأکید بر ظرفیتهای جهانی این مجموعه افزود: با توجه به غنای تاریخی و تراکم بالای آسبادها در این منطقه، شهر طبس مسینا یکی از گزینههای اصلی پیشنهادی برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در پرونده زنجیرهای آسبادهای کشور محسوب میشود.
وی در خصوص جزئیات این پروژه گفت: در مرحله جدید عملیات اجرایی، ۱۵ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی به مرمت و بهسازی این بناهای ارزشمند اختصاص یافته است که فعالیتهای عملیاتی آن بهزودی آغاز میشود.
این شهر در مجموع دارای ۵ مجموعه آسباد شامل آسبادهای خیرآباد (۱ تا ۳)، آسبادهای محله جانمحمد و همچنین آسبادهای شورکاب است.