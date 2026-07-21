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کتاب «پرچم پرنده» نوشته مرضیه اعتمادی روایتی از زندگی شهیده ریحانه سادات ساداتی شهید ۱۴ ساله جنگ ۱۲ روزه، برای مخاطب نوجوان روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «پرچم پرنده» اثر مرضیه اعتمادی، دربرگیرنده داستانی برای کودکان است که در فضایی پرالتهاب روایت میشود. این کتاب ماجرای وسایل اتاق دختری به نام ریحانهسادات (شهیده نوجوان ریحانه سادات ساداتی آرمکی) را بازگو میکند؛ دختری که دو روز و هشت ساعت از زمانی که همراه پدر و مادرش از خانه بیرون رفته گذشته و هنوز برنگشته است. در حالی که شهر آرام نیست و از پشت پنجره صداهای بلند و ناآشنا به گوش میرسد، اتاق ریحانه سادات در سکوتی پر از نگرانی فرو رفته است.
در نبود ریحانه سادات، وسایل اتاقش دیگر آرام و قرار ندارند. هرکدام با دلتنگی و دلواپسی، درباره صاحب کوچکشان حرف میزنند و تلاش میکنند راهی برای فهمیدن حال او پیدا کنند. همین گفتوگوها و همدلیها، قصهای گرم و پرکشش را شکل میدهد که کودک را با خود همراه میکند.
«پرچم پرنده» روایتی است از دوستی، همدلی، امید و شجاعت در روزهایی که شاید برای کودکان پر از سؤال و نگرانی باشد. این کتاب به بچهها کمک میکند احساسات خود را بهتر بشناسند و با مفاهیمی مثل مسئولیتپذیری، همکاری، دلتنگی برای خانواده و حس تعلق به جامعه آشنا شوند.
شهیده ریحانه سادات ساداتی ارمکی نوجوان ۱۴ سالهای بود که زندگیاش با کتاب، فعالیت فرهنگی، دغدغههای اجتماعی و باورهای مذهبی گره خورده بود. ریحانه در خانوادهای علمی و فرهنگی رشد کرده بود. پدرش سیدمصطفی ساداتی ارمکی از پژوهشگران حوزه هستهای بود.
در روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه، در جریان حملات رژیم صهیونیستی به تهران، انفجار در یک خانه مسکونی در منطقه نارمک منجر به شهادت ریحانه سادات، پدر و مادرش، خواهر و برادر کوچکش و پدربزرگ و مادربزرگ مادری او شد. پیش از این، کتاب دیگری نیز با عنوان «ریحانه سادات» نوشته ناهید رحیمی توسط انتشارات کتابک درباره این شهیده نوجوان منتشر شده است.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
قالیچه دورتادور اتاق را نگاه کرد. به پُفالو که رسید، گفت: نه؛ این کار تو نیست. همینطور چشمهایش را چرخاند تا رسید به پرچم ایران. ریحانه این پرچم کاغذی را خیلی دوست داشت. داداش کوچولویش علی، پرچم را نقاشی کرده بود و روز تولدش به او هدیه داده بود. قالیچه گفت: «پرچم! خوب به حرفامون گوش کن، خب؟ تو باید از لای پنجره بری بیرون. خودت رو برسونی پارک پایین خونه، بری توی بقالی محله، بری مسجدی که ریحانه همیشه میره؛ رفیقهاش رو پیدا کنی، همهجا سرک بکشی و از ریحانه خبر بیاری.»
کتاب «پرچم پرنده» برای مخاطب نوجوان در انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.