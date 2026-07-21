رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی گفت: واگذاری معادن از طریق بورس کالا، شفافیت بیشتری ایجاد نمی‌کند؛ زیرا واگذاری معادن از پیش نیز منوط به احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان بوده و چالش اصلی بخش معدن، بروکراسی پیچیده و باقی ماندن معادن کم‌بازده برای واگذاری است.

محمدرضا حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به طرح واگذاری معادن از طریق بورس کالا، گفت: مزایده همچنان مناسب‌ترین شیوه واگذاری معادن است و در این فرآیند تنها افرادی که صلاحیت آنها تأیید شده باشد امکان رقابت دارند، از این رو ادعای افزایش شفافیت از طریق بورس کالا چندان قابل استناد نیست.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با اشاره به وضعیت معادن کشور گفت: از حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ معدن ثبت‌شده، بیش از ۵ هزار معدن غیرفعال هستند و بخش زیادی از محدوده‌هایی که امروز برای واگذاری معرفی می‌شوند، به دلیل ذخیره پایین، عیار نامناسب، هزینه بالای استخراج، نبود زیرساخت و دوری از مسیر‌های دسترسی، تاکنون بدون متقاضی مانده‌اند.

وی در ادامه به مشکل فرآیند صدور مجوز‌های معدنی اشاره کرد و گفت: متقاضی پس از ثبت درخواست اکتشاف، باید استعلام دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و سازمان انرژی اتمی را دریافت کند.

به گفته او، طولانی شدن این فرآیند و محدودیت‌های ایجادشده از سوی دستگاه‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اکتشاف و سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.

حسینقلی با انتقاد از تعدد موانع پیش‌روی فعالان معدنی گفت: امروز معدنکاری به فعالیتی پرخطر(ریسک) تبدیل شده و سرمایه‌گذاران علاوه بر مشکلات تأمین سوخت، مواد ناریه و زیرساخت‌ها، با بروکراسی پیچیده اداری نیز مواجه هستند.

وی در پایان با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: با شرایط فعلی و موانع موجود، تحقق این هدف دور از دسترس است و تا زمانی که مشکلات ساختاری و اداری برطرف نشود، نمی‌توان انتظار جهش در بخش معدن را داشت.