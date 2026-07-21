هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد؛
برپایی درمانگاه تخصصی هلال احمر در مسیر کاظمین
امدادگران هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد درمانگاه تخصصی اربعین در مسیر کاظمین - سامرا برپا میکنند.
سیدعادل رهبریان گفت: جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد در مراسم اربعین امسال با مشارکت ۲۰ پزشک و پیراپزشک، یک درمانگاه تخصصی در مسیر ارتباطی کاظمین به سامرا برپا میکنند.
وی افزود: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران امسال در مجموع ۳۷ درمانگاه در کشور عراق راهاندازی می کند که یکی از این درمانگاهها به استان کهگیلویه و بویراحمد واگذار شده است.
رهبریان با اشاره به آمادهسازی امکانات مورد نیاز این درمانگاه گفت: با همکاری معاونت بهداشت و درمان جمعیت هلالاحمر، تجهیزات و امکانات لازم برای ارائه خدمات درمانی تأمین شده و پس از برگزاری نشست تخصصی و جلسه هماهنگی، تیم درمانی استان امروز عازم تهران و سپس به کشور عراق اعزام میشود.
سرپرست جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این درمانگاه، همه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مورد نیاز زائران به صورت رایگان در مسیر کاظمین به سامرا ارائه می شود.