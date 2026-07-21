به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان از اعزام تیم درمانی استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در کشور عراق خبر داد.

سیدعادل رهبریان گفت: جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد در مراسم اربعین امسال با مشارکت ۲۰ پزشک و پیراپزشک، یک درمانگاه تخصصی در مسیر ارتباطی کاظمین به سامرا برپا می‌کنند.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران امسال در مجموع ۳۷ درمانگاه در کشور عراق راه‌اندازی می کند که یکی از این درمانگاه‌ها به استان کهگیلویه و بویراحمد واگذار شده است.

رهبریان با اشاره به آماده‌سازی امکانات مورد نیاز این درمانگاه گفت: با همکاری معاونت بهداشت و درمان جمعیت هلال‌احمر، تجهیزات و امکانات لازم برای ارائه خدمات درمانی تأمین شده و پس از برگزاری نشست تخصصی و جلسه هماهنگی، تیم درمانی استان امروز عازم تهران و سپس به کشور عراق اعزام می‌شود.