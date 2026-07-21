وحدت عامل عبور از آزمونهای بزرگ است
فعال فرهنگی و سیاسی، با تأکید بر اینکه وحدت حول اصول انقلاب اسلامی و دشمنشناسی رمز عبور از چالشهای پیشرو است، گفت: تجربه نشان داده تعامل با دشمن عهدشکن امکانپذیر نیست و ملت ایران با حفظ انسجام و حضور در میدان، میتواند آزمونهای بزرگ را با سربلندی پشت سر بگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، سیداحمد میرافخمی، فعال فرهنگی و سیاسی، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» با تأکید بر اهمیت وحدت ملی اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود، وحدت حول اصول انقلاب اسلامی است و در این میان، دشمنشناسی از اساسیترین این اصول به شمار میرود.دشمن امروز تنها به کشورهای اسلامی چشمداشت ندارد، بلکه به دنبال سلطه بر ملتها و منافع جهانی است و بر اساس آموزههای قرآن، اعتماد و سازش با دشمن عهدشکن نتیجهای نخواهد داشت.
میرافخمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جنگطلب نیست و همواره بر گفتوگو تأکید داشته است، گفت: تجربه نشان داده است که تعامل و تفاهم با دشمنی که به تعهدات خود پایبند نیست، امکانپذیر نیست و این شناخت، حاصل تجربهای پرهزینه بوده است. اگر جامعه از رهنمودهای انقلاب اسلامی و مسیر عقلانیت درس نگیرد، ناگزیر حق و باطل را با تجربه و پرداخت هزینههای سنگین تشخیص خواهد داد.
وی با اشاره به حضور و همراهی مردم در عرصههای مختلف خاطرنشان کرد: مردم به این باور رسیدهاند که نباید میدان را رها کنند و باید تا تحقق اهداف خود با استقامت مسیر را ادامه دهند. امیدواریم با یاری خداوند، ملت ایران از آزمونهای پیشرو سربلند و موفق بیرون آید.
میرافقمی همچنین در برنامه زنده امروز البرز تأکید کرد: هر جا وحدت و همدلی حول آرمانها و اصول انقلاب اسلامی شکل گرفته، کشور به موفقیتهای مهمی دست یافته است که پیشرفتهای حوزه دفاعی و نظامی از جمله این دستاوردهاست. ملت ایران با حفظ انسجام و همبستگی، این آزمون بزرگ الهی را نیز با عزت و سربلندی پشت سر بگذارد.