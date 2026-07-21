پخش زنده
امروز: -
میز خدمت وزارت اقتصاد با هدف برخورداری فعالان اقتصادی و کسب و کارها از تسهیلات حمایتی به مدت سه روز در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: برنامه زمانبندی امروز سه شنبه پس از برگزاری جلسه توجیهی با تمامی جوامع و اصناف، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ مراحل نام نویسی حضوری تسهیلات برای جوامع بازاریان، اجاره دهندگان و تک نشانهای تجاری انجام میشود.
چهارشنبه ۳۱ تیر از ساعت ۹ تا ۱۲ نام نویسی حضوری متقاضیان انجمن سرمایه گذاران و سندیکای صنایع و ساعت ۱۵ تا ۱۸ نام نویسی حضوری متقاضیان اتحادیه املاک، مجمع سازندگان و جامعه مراکز پذیرایی انجام خواهد شد.
پنج شنبه، اول مرداد هم از ساعت ۹ تا ۱۳ مراحل نام نویسی حضوری تسهیلات برای متقاضیان جامعه هتلداران، خدمات مسافرتی و کلوپ داران انجام میشود.