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دادستان عمومی و انقلاب شوش در جریان بازدید میدانی از طرح بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی این شهرستان بر لزوم تسریع فوری در روند عملیات اجرایی و رفع نواقص زیرساختی این طرح تأکید و مهلت تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب شوش در جریان بازدید میدانی از طرح بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی این شهرستان، با اشاره به مطالبات بحق مردم و ضرورت ارتقای خدمات درمانی، بر لزوم تسریع فوری در روند عملیات اجرایی و رفع نواقص زیرساختی این پروژه تأکید و مهلت تعیین کرد.
این بازدید با حضور فرماندار شوش و مسئولین محلی انجام و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و زیرساختی بیمارستان بررسی شد.
مهدی امیرخانی در این بازدید، اظهار داشت: با توجه به نیازهای درمانی مردم، تکمیل این بیمارستان باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: تأخیر در طرحهای حیاتی حوزه سلامت قابل قبول نیست و دستگاههای اجرایی موظفاند استانداردهای لازم را در تمامی مراحل رعایت کنند.
ضربالاجل ۱۰ روزه برای رفع نواقص زیرساختی
دادستان شوش مدیران دستگاههای اجرایی از جمله ادارات برق، گاز، مخابرات، شهرداری شوش و راهداری را مکلف کرد ظرف مدت ۱۰ روز تمامی نواقص زیرساختی را برطرف و بخشهای باقیمانده را عملیاتی کنند.
امیرخانی با اشاره به ضرورت ایمنسازی محیط بیمارستان، افزود: زهکش ۴۰۰ متری مجاور بیمارستان باید در اسرع وقت سرپوشیده شود تا علاوه بر ارتقای ایمنی، جلوه بصری و دسترسیهای مجموعه نیز بهبود یابد.
دادستان شوش با تأکید بر اهمیت این مرکز درمانی، گفت: این بیمارستان به دلیل ارائه خدمات به دو شهرستان شوش و کرخه، نقشی کلیدی در ارتقای شاخصهای سلامت و عدالت درمانی در شمال خوزستان خواهد داشت و تکمیل آن باید در موعد مقرر انجام شود.