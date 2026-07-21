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سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ از فردا چهارشنبه ۳۱ تیر، سقف نرخها را مشخص و با تأکید بر ممنوعیت هرگونه گرانفروشی، شرکتهای متخلف را به محرومیت از معافیتهای مالیاتی تهدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواپیمایی اعلام کرد که فرآیند فروش بلیت پروازهای مربوط به ایام اربعین حسینی برای بازه زمانی اول تا ۱۶ مرداد، از فردا چهارشنبه ۳۱ تیر آغاز میشود.
در این راستا، تأکید شده است که تمامی پروازهای این بازه زمانی باید با رعایت دقیق نرخهای مصوب و بر اساس قوانین جاری هواپیمایی فروخته شوند تا از هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی و ایجاد دشواری برای زائران جلوگیری شود.
پیش از این رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به اینکه بازه عملیات پروازی از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد است، سقف نرخ بلیت یکطرفه را برای مسیرهای مرزی و شرق کشور به مقاصد نجف و بغداد ۱۴ میلیون تومان و برای مسیرهای تهران و سایر استانها ۱۲ میلیون تومان تعیین کرد.
شیرودی با تأکید بر صیانت از حقوق مسافران، هرگونه قیمتگذاری متفاوت برای اتباع خارجی یا اجبار به خرید بلیت دوطرفه را غیرقانونی دانست و تصریح کرد: «شرکتهای هواپیمایی که از نرخهای مصوب تخطی کنند، از سهمیههای معافیت مالیاتی خود محروم خواهند شد.»