در آیینی از ۱۴ توان یاب موفق در زمینه ورزشی و صاحبان مدال های ملی و بین المللی در کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل بهزیستی استان گفت: در آیینی از ۱۴ نفر از توان یابان موفق ورزشی که در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، المپیک و پارالمپیک موفق به کسب مدال شده‌اند، تجلیل شد.

سید مهران کشاورز افزود: همچنین در راستای ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، از ۶ نفر از همکاران ایثارگر و فعالان حوزه دفاع و ایثار نیز قدردانی به عمل آمد.

وی ادامه داد: در این مراسم از ۵ نفر از هنرمندان مدال‌آور و افتخارآفرین در سطح ملی نیز تجلیل شد.