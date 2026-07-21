به مناسبت هفته بهزیستی؛
تجلیل از ورزشکاران موفق توان یاب کهگیلویه و بویراحمد
در آیینی از ۱۴ توان یاب موفق در زمینه ورزشی و صاحبان مدال های ملی و بین المللی در کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بهزیستی استان گفت: در آیینی از ۱۴ نفر از توان یابان موفق ورزشی که در رقابتهای ملی و بینالمللی، المپیک و پارالمپیک موفق به کسب مدال شدهاند، تجلیل شد.
سید مهران کشاورز افزود: همچنین در راستای ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، از ۶ نفر از همکاران ایثارگر و فعالان حوزه دفاع و ایثار نیز قدردانی به عمل آمد.
وی ادامه داد: در این مراسم از ۵ نفر از هنرمندان مدالآور و افتخارآفرین در سطح ملی نیز تجلیل شد.
مدیرکل بهزیستی استان هدف از برگزاری این آیین را قدردانی از افتخارآفرینان، ترویج فرهنگ ایثارگری و ایجاد پیوند میان جامعه توانیابان، هنرمندان و ایثارگران عنوان کرد.