افزایش مشکلات اقتصادی، نارضایتی‌های سیاسی، ناکارآمدی در عملکرد و مجموعه‌ای از رسوایی‌ها سبب شد انگلیس در ۱۰ سال اخیر هفت نخست وزیر عوض کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، افزایش مشکلات اقتصادی، نارضایتی‌های سیاسی، ناکارآمدی در عملکرد و مجموعه‌ای از رسوایی‌ها سبب شد انگلیس در ۱۰ سال اخیر هفت نخست وزیر عوض کند که در تاریخ این کشور بی سابقه است. با استعفای رسمی استارمر اکنون اندی برنهام به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس با وعده ایجاد تغییرات در سیاست و اقتصاد این کشور زمام امور دولت را به دست گرفته است.

هفتمین نخست وزیر انگلیس در دوره ۱۰ ساله‌ی پر آشوب اخیر این کشور با حکم چارلز شاه این کشور مامور تشکیل کابینه شد.

اندی برنهام درنخستین سخنرانی پس از به دست گرفتن قدرت در برابر ساختمان نخست وزیری و در جمع خبرنگاران و مدعوان می‌گوید: من می‌دانم مردم از سیاست خسته شده‌اند. می‌خواهم صادقانه بگویم ما به اندازه کافی خوب نبوده‌ایم و باید تغییرات اساسی در رویکرد‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد کنیم. مردم باید بتوانند زیر بار هزینه‌های زندگی نفس بکشند و می‌خواهم به کارتن خوابی در کشور پایان دهم.

صاحب نظران او را وارث شش بحران بزرگ داخلی انگلیس می‌دانند که از روز اول زمامداری باید با آن‌ها دسته و پنجه نرم کند.

ریچارد مورفی تحلیل گر مسائل سیاسی در انگلیس در این باره می‌گوید: جنگ در خاورمیانه و اختلال در زنجیره تولید، افزایش بهای سوخت و کالا‌ها و نیز تورم، ضعیف شدن اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، رکود اقتصادی، افزایش قروض و بهره بدهی‌های دولت، از هم گسیختگی سیاسی و بی اعتمادی مردم به سیاست و سیاستمداران و بحران آب و هوا شش بحرانی است که اندی برنهام نخست وزیر جدید با آن روبروست.

اندی برنهام جانشین استارمر نخست وزیر مستعفی‌ای می‌شود که با وعده ایجاد تغییرات ااصاسی در سیاست‌های دخلی و خارجی انگلیس توانست پس از ۱۴ ال قدرت را از حزب محافظه کار بگیرد.

اما خلف وعده‌های انتخاباتی و ناکامی در عمل و نیز حمایت از جنگ افروزی رژیم‌های امریکا و اسراییل و سرکوب شدید صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس نتیجه اش را در نخستین انتخابات پس از به دست گرفتن قدرت توسط حزب کارگر نشان داد و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی را به این حزب تحمیل کرد.

زنگ خطر از دست دادن قدرت، اعضای ارشد حزب را واداشت استارمر را مجبور به کناره گیری کنند وبه این ترتیب عمر دولتش به دو سال نرسیده ناچار به استعفا شد.

اکنون یکی از مطالبات قشر‌های مختلف مردک که در راهپیمایی که ساعاتی پیش از نخست وزیر شدن اندی برنهام در خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری انگلیس بر آن تاکید شد تغییر سیاست دولت در قبال جنگ افروزی رژیم‌های آمریکا و اسراییل و پایان دادن به سرکوب حامیان حقوق فلسطینیان است.