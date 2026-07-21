معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از بهره‌گیری از هوش مصنوعی و داده‌های واقعی در فرآیند تدوین و اصلاح قوانین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدمهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، مهم‌ترین اقدامات این معاونت در حوزه تدوین لوایح، اصلاح قوانین، تدوین آیین‌نامه‌ها، تعامل با مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های پیش‌رو را تشریح کرد و با اشاره به مهم‌ترین لوایح در دست تدوین و بررسی، از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، تدوین لوایح جنایات بین‌المللی، مبارزه با تروریسم، حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع، صیانت از حقوق عامه، جامع داوری، میانجی‌گری و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه یاد کرد.

حجت‌الاسلام هادی با تشریح ساختار معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است و بخش عمده فعالیت‌های تقنینی قوه قضائیه از طریق اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس انجام می‌شود.

وی افزود: اداره کل حقوقی که مسئول ارائه نظریات مشورتی است، دفتر تحقیقات فقهی حقوقی (قم)، مدیریت بایگانی، موزه و اسناد تاریخی، اداره کل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه، امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و روزنامه رسمی کشور نیز از دیگر مجموعه‌هایی هستند که ذیل معاونت حقوقی و امور مجلس فعالیت می‌کنند.

اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری؛ یکی از مهم‌ترین اقدامات مشترک قوه قضائیه و مجلس

حجت‌الاسلام هادی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در یک سال گذشته اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تقنینی قوه قضائیه برشمرد و گفت: اگرچه این موضوع در قالب طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس دنبال می‌شود، اما این طرح با مشارکت کامل معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه شده و در واقع حاصل همکاری مشترک دو مجموعه است.

وی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۷ دائمی شد. از همان زمان همکاران قضائی، حقوقدانان و صاحب‌نظران ایرادها، ابهام‌ها، خلأ‌ها و نیاز‌های موجود در این قانون را مطرح می‌کردند و قرار بود اصلاحات به صورت تدریجی و ماده به ماده انجام شود، اما با دائمی شدن قانون این اصلاحات محقق نشد و در مدت بیش از ۱۰ سال گذشته مشکلات موجود همچنان باقی ماند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: بر همین اساس معاونت حقوقی و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اصلاح اساسی این قانون را در دستور کار قرار دادند. جلسات متعدد کارشناسی برگزار شد و در نهایت مقرر شد این اصلاحات در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود به این معنا که مجلس اختیار بررسی آن را به کمیسیون قضائی و حقوقی واگذار کرد.

حجت‌الاسلام هادی افزود: بررسی این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و اساساْ به زودی تبدیل به قانون می‌شود.

وی گفت: بسیاری از خلأ‌های قانونی، مشکلات اجرایی و نیاز‌های امروز قوه قضائیه در این طرح مورد توجه قرار گرفته است و برآورد ما این است که با تصویب آن بخش قابل توجهی از مشکلات قوه قضائیه و مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی‌های کیفری برطرف خواهد شد.

لایحه جنایات بین‌المللی؛ تکمیل نظام جرم‌انگاری در چهار عنوان اصلی

حجت‌الاسلام هادی، لایحه جنایات بین‌المللی را یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دانست و گفت: این لایحه پس از تدوین در قوه قضائیه برای طی مراحل قانونی به دولت و سپس با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز به تصویب رسید و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی با اشاره به وقایع یک سال اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و برخی اقدامات تروریستی، افزود: این حوادث نشان داد کشور در حوزه جنایات بین‌المللی با خلاء‌های تقنینی مواجه است، زیرا در حقوق داخلی جرم‌انگاری مستقلی درباره برخی از مهم‌ترین جنایات بین‌المللی وجود نداشت.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: در این لایحه چهار عنوان اصلی جرایم بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام هادی افزود: در جریان حوادث اخیر همکاران قضائی ناچار بودند برای رسیدگی به این پرونده‌ها از عناوین کلی همچون قتل، تخریب، محاربه یا افساد فی‌الارض استفاده کنند در حالی که در بسیاری از موارد این عناوین با ماهیت واقعی جرائم ارتکابی انطباق کامل نداشت.

وی گفت: لایحه جنایات بین‌المللی شناسنامه تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با این نوع جنایات محسوب می‌شود و با تصویب آن خلأ‌های موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.

تدوین لایحه جامع مبارزه با تروریسم برای رفع خلأ‌های قانونی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه لایحه جامع مبارزه با تروریسم را دومین لایحه مهم این معاونت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به جز قانون تأمین مالی تروریسم، عنوان قانونی جامعی برای مقابله با اقدامات تروریستی در کشور وجود ندارد و محاکم ناگزیرند همانند مورد قبل از عناوین کلی همچون قتل، تخریب، محاربه و افساد فی‌الارض استفاده کنند که در بسیاری از موارد پاسخگوی ماهیت جرایم تروریستی نیست.

وی گفت: این لایحه در معاونت حقوقی و امور مجلس، تدوین و پس از تأیید رئیس محترم قوه قضائیه به دولت ارسال شده و اکنون در کمیسیون حقوقی دولت در حال بررسی است.

حجت‌الاسلام هادی افزود: این لایحه صرفاً به جرم‌انگاری نپرداخته بلکه ابعاد مختلف مقابله با تروریسم، از جمله آیین دادرسی اختصاصی، تأمین مالی تروریسم و سایر موضوعات مرتبط را نیز در بر می‌گیرد.

لایحه حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع؛ تبیین حدود آزادی‌ها و نقش قوه قضاییه در تضمین حقوق ملت

حجت‌الاسلام هادی، تدوین لایحه حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع را یکی دیگر از اقدامات مهم معاونت حقوقی و امور مجلس برشمرد و گفت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است، اما از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون قانون جامعی که حدود، ثغور و ابعاد آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضائیه در تضمین این آزادی‌ها را مشخص کند وجود نداشته است.

وی افزود: این لایحه در مراحل نهایی تدوین قرار دارد که پس از تایید ریاست محترم قوه قضائیه جهت طی مراحل تصویب به پیوست ارسال می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفتم تیر، گفت: در این پیام نیز در سه محور بر موضوع آزادی‌های مشروع تأکید شده است نخست به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه دوم در چارچوب احقاق حقوق ملت و بعد اجتماعی آن و سوم به عنوان یکی از مؤلفه‌های تحقق و گسترش عدالت.

حجت‌الاسلام هادی افزود: تلاش ما این است که در این لایحه حقوق و آزادی‌هایی که قانون اساسی برای مردم پیش‌بینی کرده به صورت دقیق تبیین شود و نقش قوه قضاییه در تضمین و صیانت از این حقوق نیز به روشنی مشخص شود.

نهایی‌سازی لوایح جامع داوری، میانجی‌گری، صیانت از حقوق عامه و اصلاح آیین دادرسی مدنی

حجت‌الاسلام هادی در ادامه تشریح مهم‌ترین اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از نهایی شدن چندین لایحه مهم دیگر خبر داد و گفت: لایحه جامع داوری با مشارکت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است و متن آن تقریباً نهایی شده و پس از پایان بررسی‌های کمیته تخصصی در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به لایحه میانجی‌گری افزود: این لایحه نیز با هدف رفع یکی از خلأ‌های موجود در حوزه تقنین در حال نهایی شدن است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه ایفا کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: لایحه صیانت از حقوق عامه نیز در معاونت حقوقی تهیه و برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال شده و هم‌اکنون در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

حجت‌الاسلام هادی با بیان اینکه احیای حقوق عامه از وظایف مصرح قوه قضائیه در قانون اساسی است، افزود: برای تحقق کامل این وظیفه نیازمند قانون مستقلی بودیم تا حدود وظایف و سازکار‌های اجرایی آن را مشخص کند.

وی همچنین از نهایی شدن اصلاحات قانون آیین دادرسی مدنی خبر داد و گفت: این لایحه پس از تأیید رئیس محترم قوه قضائیه برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال خواهد شد.

تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه تدوین آیین‌نامه‌ها افزود: علاوه بر لوایح، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی نیز در معاونت حقوقی تدوین شده که به تصویب رئیس قوه قضائیه یا معاون اول قوه قضائیه رسیده است.

وی گفت: مهم‌ترین اقدام در این حوزه تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که با توجه به تصویب این قانون تهیه آیین‌نامه‌های متعدد آن بر عهده قوه قضائیه قرار داشت و این آیین‌نامه‌ها در معاونت حقوقی نهایی شده است.

تعامل قوه قضائیه و مجلس در حوزه تقنین به بالاترین سطح رسیده است

حجت‌الاسلام هادی در پاسخ به سؤالی درباره ارزیابی خود از تعامل قوه قضائیه و مجلس در تدوین و تصویب لوایح قضائی، افزود: با توجه به تجربه چندین ساله‌ای که در معاونت حقوقی دارم معتقدم بهترین و مؤثرترین تعامل میان قوه قضائیه و دولت و مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی شکل گرفته است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تعامل مناسب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس کمیسیون حقوقی دولت را یکی از عوامل این موفقیت دانست و افزود: دغدغه اعضا و رئیس کمیسیون نسبت به مسائل و مشکلات قوه قضائیه موجب شده است بخش عمده اقدامات تقنینی با مشارکت مستقیم معاونت حقوقی انجام شود و امیدواریم بخش قابل توجهی از این لوایح در این دوره از مجلس به قانون تبدیل شود.

تدوین لوایح بر پایه داده‌های واقعی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی

حجت‌الاسلام هادی با اشاره به برنامه‌های معاونت حقوقی در حوزه فناوری‌های نوین گفت: نگاه سنتی به تدوین قوانین دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و اگر به دنبال قوانین کارآمد هستیم باید فرآیند قانون‌گذاری را بر پایه داده‌های واقعی و فناوری‌های نوین استوار کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: از همین رو ساماندهی داده‌ها و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای تحلیل نیاز‌های تقنینی و تدوین لوایح مبتنی بر واقعیات در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام هادی از تشکیل کمیسیون حقوق و فناوری با همکاری معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خبر داد و گفت: این کمیسیون با هدف بررسی ارتباط میان حقوق و فناوری و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تشکیل شده است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این کمیسیون دنبال می‌شود کاهش مداخلات انسانی و استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات حقوقی و قضائی است تا ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم خدمات با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.

وی گفت: استفاده از فناوری علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات می‌تواند در کاهش هزینه‌ها، ارتقای دقت و کاهش خطا‌های انسانی نیز نقش مؤثری ایفا کند.

بیش از ۸۵۰ نظریه مشورتی و ۱۵۰۰ پاسخ فقهی در یک سال

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات این معاونت در رفع ابهامات قانونی اظهار کرد: بسیاری از مواقع همکاران قضایی در مواردی با سکوت قانون، اجمال، تعارض یا نقص قوانین مواجه می‌شوند و معاونت حقوقی وظیفه دارد برای رفع این ابهامات راهکار‌های حقوقی و فقهی ارائه کند.

وی افزود: اداره‌کل حقوقی معاونت حقوقی در سال گذشته بیش از ۸۵۰ نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام‌های همکاران قضایی صادر کرده است. همچنین دفتر تحقیقات فقهی قم نیز در سال گذشته به بیش از یک هزار و ۵۰۰ سؤال و استعلام فقهی پاسخ داده است.

وی گفت: این پرسش‌ها و نظریات مشورتی صرفاً پاسخ به استعلام‌ها نیست بلکه یکی از منابع مهم شناسایی خلأ‌های قانونی محسوب می‌شود و هر جا این بررسی‌ها نشان دهد قانون با نقص یا ابهام مواجه است موضوع در فرآیند تدوین یا اصلاح لوایح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاهش قرار‌های شکلی؛ یکی از مهم‌ترین محور‌های اصلاح آیین دادرسی مدنی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی را کاهش صدور قرار‌های شکلی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند این است که پس از صرف ماه‌ها زمان برای پیگیری پرونده، صرفاً به دلیل برخی ایراد‌های شکلی با قرار‌هایی مانند رد دعوا، عدم استماع دعوا یا ابطال دادخواست مواجه می‌شوند در حالی که انتظار مردم، حل‌وفصل اختلاف و صدور رأی ماهوی است.

وی افزود: در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی تلاش کرده‌ایم تا حد امکان از صدور قرار‌های شکلی کاسته شود و در مواردی که امکان رفع نقص وجود دارد فرصت اصلاح در اختیار اصحاب دعوا قرار گیرد تا پرونده صرفاً به دلیل یک ایراد شکلی مختومه نشود.

حجت‌الاسلام هادی گفت: هدف ما این است که مردم با کمترین پیچیدگی‌های آیین دادرسی مواجه شوند و دستگاه قضایی بیش از گذشته به سمت حل‌وفصل واقعی اختلافات حرکت کند.

قانون‌گذاری باید با نگاه سیستمی و آینده‌نگر انجام شود

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه درباره برنامه‌های این معاونت در سال جاری افزود: علاوه بر تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها، صدور نظریات مشورتی، پاسخ به استعلام‌های فقهی، ساماندهی پرونده‌های بایگانی راکد و نظارت بر امور وکلا و کارشناسان رسمی، تلاش داریم در فرآیند تدوین قوانین میان وظایف قضایی و غیرقضایی قوه قضاییه توازن ایجاد کنیم.

حجت‌الاسلام هادی گفت: گاهی لوایح صرفاً با نگاه قضایی تدوین می‌شوند و گاه تنها به ابعاد غیرقضایی توجه می‌شود در حالی که باید با نگاهی جامع و سیستمی همه ابعاد وظایف قوه قضاییه در فرآیند قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر در تدوین هر لایحه نیازسنجی همه بخش‌های قوه قضاییه انجام شود و آثار اجرای آن پیش از تبدیل شدن به قانون در آزمایشگاه سیاستی مورد بررسی قرار گیرد چنین لایحه‌ای کارآمد و مؤثر است.

ارزیابی لوایح پیش از تبدیل شدن به قانون

وی با اشاره به یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه گفت: یکی از اقداماتی که در سند تحول و تعالی پیش‌بینی شده و در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در حال اجراست راه‌اندازی آزمایشگاه سیاستی قانون است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: همان‌گونه که در سایر حوزه‌ها، هر محصول پیش از بهره‌برداری مورد آزمایش قرار می‌گیرد معتقدیم لوایح نیز پیش از تبدیل شدن به قانون باید از منظر آثار، پیامدها، کارآمدی و میزان تحقق اهداف مورد ارزیابی قرار گیرند.

حجت‌الاسلام هادی گفت: این رویکرد موجب می‌شود قوانین پس از تصویب از استحکام بیشتری برخوردار باشند و نیاز به اصلاحات مکرر کاهش یابد.

اطلاع‌رسانی مستمر درباره اقدامات تقنینی زمینه‌ساز ارتقای کیفیت قوانین است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر درباره اقدامات تقنینی قوه قضائیه افزود: انتظار ما این است که فرآیند تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها و سایر اقدامات تقنینی به شکل مستمر برای جامعه حقوقی اطلاع‌رسانی شود تا حقوقدانان، قضات، دانشگاهیان و سایر صاحب‌نظران از این اقدامات مطلع شوند و بتوانند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند.

حجت‌الاسلام هادی گفت: هرچه اطلاع‌رسانی درباره اقدامات تقنینی گسترده‌تر باشد امکان دریافت نظرات کارشناسی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان بیشتر خواهد شد و این موضوع به ارتقای کیفیت لوایح و قوانین کمک خواهد کرد.