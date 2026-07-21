به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای مدیریت حمل‌ونقل زائران اربعین از ۲۷ خرداد در استان آغاز شده است، گفت: پیش بینی می‌شود، میزان جابه جایی زائران اربعین به مرز‌های مهران، شلمچه، چذابه و خسروی ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد.

فرزاد دادخواه با بیان اینکه امسال نیز همانند سال گذشته از حداکثر ۵۰۰ دستگاه اتوبوس دولتی و خصوصی در روز برای جابه جایی زائران استفاده خواهد شد، ادامه داد: استفاده از ظرفیت ناوگان صنایع نیز به منظور ارائه خدمات بهتر به زائران در نظر گرفته شده است.

وی گفت: پارسال ۱۰ هزار ناوگان سفر در روز انتقال زائران اربعین حسینی را در دستور کار داشتند.

وی با اشاره اینکه بیش از ۸۵ درصد زائران اصفهانی اربعین از مرز مهران وارد عراق می‌شوند، افزود: به زائران توصیه می‌شود، از هم اکنون برای تهیه بلیط رفت و برگشت اقدام کنند.

وی گفت:خدمت رسانی ناوگان حمل و نقل به زائران اربعین حسینی تا چند روز بعد از اربعین ادامه خواهد داشت.

دادخواه از مردم استان خواست، به منظور رفاه حال زائران اربعین و در صورت فراهم بودن شرایط از خودرو شخصی برای مسافرت‌های داخلی کشور استفاده کنند، هرچند تمامی برنامه ریزی‌ها برای ارائه خدمت به مسافران داخلی نیز در پایانه‌های استان در این ایام اجرا شده است.