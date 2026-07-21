به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان اهواز می‌رساند: به منظور تعمیرات اضطراری شبکه گازرسانی، جریان گاز مرکزشهر، از خیابان کیوان تا معمارزاده حدفاصل ادهم تا بلوار آیت‌الله بهبهانی در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.