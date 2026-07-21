یادمان شهدای بمباران استادیوم قدس همدان، محل وقوع یکی از تلخ‌ترین و در عین حال ماندگارترین رویداد‌های دوران دفاع مقدس که به عنوان سومین اثر دفاع مقدس استان همدان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، با حضور مسئولان استانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان درباره اهمیت مکان استادیوم قدس همدان گفت : استادیوم قدس و اتفاقی که در دوران دفاع مقدس در آن رقم خورد نه تنها از منظر تاریخی و فرهنگی بلکه به دلیل ویژگی منحصر‌به‌فرد این حادثه در سطح کشور، جایگاهی ویژه در حافظه ملی دارد.

محسن معصوم‌علیزاده افزود : پرونده ثبتی این محل که با عنوان استادیوم قدس و با تمرکز بر محل وقوع حادثه بمباران تهیه شده بود، سال قبل به عنوان سومین اثر دفاع مقدس استان در شورای ثبت به تصویب رسید و امسال از سند ثبتی یادمان شهدای بمباران استادیوم قدس به صورت رسمی رونمایی شد.

وی با اشاره به اینکه اقدام فوق برای نخستین بار، جایگاه حقوقی و تاریخی این مکان را در فهرست آثار ملی کشور تثبیت کرد، گفت : همچنین یادمان شهدای بمباران استادیوم قدس که در محل ورودی این مجموعه ورزشی نصب شده رونمایی شد و مراسم رسمی بزرگداشت شهدای این حادثه نیز با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان افزود : ثبت این یادمان از آن جهت اهمیت دارد که حادثه بمباران استادیوم قدس، یکی از بی‌سابقه‌ترین جنایت‌های رژیم بعث عراق علیه مردم غیرنظامی در طول جنگ تحمیلی به شمار می‌رود، واقعه‌ای که نمونه مشابه آن در کشور اندک است.

از جنایت جنگی تا میراث ملی؛ استادیوم قدس همدان نماد ماندگار مقاومت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت : جمعه ۲۵ تیرماه ۱۳۶۱ همزمان با روز جهانی قدس، تعداد زیادی از مردم همدان با وجود تهدیدهای رسمی رژیم بعث عراق مبنی بر حمله در صورت برگزاری راهپیمایی و نماز جمعه، در استادیوم آزادی وقت(شهدای قدس کنونی) گرد هم آمدند تا در مراسم راهپیمایی روز قدس و نماز جمعه به امامت آیت‌الله نوری همدانی شرکت و حمایت خود را از آرمان فلسطین اعلام کنند.

معصوم‌علیزاده افزود : در حالیکه نماز جمعه در حال برگزاری بود و نمازگزاران با زبان روزه در صفوف نماز حضور داشتند، جنگنده‌های رژیم بعث عراق استادیوم را هدف حمله هوایی قرار دادند، بمب در محل استقرار صفوف نمازگزاران زن فرود آمد و در نتیجه این جنایت، ۸۰ نفر از نمازگزاران روزه‌دار به شهادت رسیدند که بخش عمده آنان را بانوان تشکیل می‌دادند، همچنین شمار زیادی از زنان حاضر در مراسم به مقام جانبازی نائل شدند.

وی گفت : حادثه بمباران استادیوم قدس تنها روایت یک جنایت جنگی نیست، بلکه نمادی از ایثار، مقاومت، شجاعت، وطن‌دوستی و پایبندی مردم همدان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از ملت فلسطین است، مردم همدان با وجود اطلاع از تهدید دشمن، میدان را ترک نکردند و پس از وقوع بمباران نیز جلوه‌ای ماندگار از همبستگی و ایثار را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در نخستین لحظات پس از حمله، گروهی از مردم برای نجات مجروحان و انتقال پیکر‌های مطهر شهدا وارد میدان شدند و در همان زمان گروه دیگری از نمازگزاران به همراه آیت‌الله نوری همدانی مسیر راهپیمایی را ادامه دادند، به سمت میدان امام (ره) حرکت کردند و نماز ظهر روز قدس را در مسجد جامع همدان اقامه کردند، اقدامی که به عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های مقاومت مردم همدان در دوران دفاع مقدس در تاریخ ثبت شد.

معصوم‌علیزاده با اشاره به اینکه کتاب پرواز سجاده‌ها به روایت مستند این واقعه و خاطرات بازماندگان و شهدای آن می‌پردازد، گفت: استادیوم شهدای قدس همدان که حدود ۶۰ سال قدمت دارد، در دهه ۱۳۸۰ همزمان با انتقال تیم فوتبال پاس به همدان بازسازی شد و سال‌ها میزبان رقابت‌های رسمی تیم‌های پاس و شهرداری همدان بود و اکنون نیز محل برگزاری مسابقات استانی و رده‌های پایه است.

وی افزود : با ثبت ملی یادمان شهدای بمباران استادیوم قدس، این مجموعه علاوه بر کارکرد ورزشی، به عنوان یکی از مهم‌ترین مکان رویداد‌های دفاع مقدس کشور و نمادی از مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز دشمن، از جایگاه حقوقی و فرهنگی ویژه‌ای برخوردار شده است، اقدامی که نقش مهمی در حفظ حافظه تاریخی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال روایت صحیح این واقعه ماندگار به نسل‌های آینده خواهد داشت.