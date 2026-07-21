به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: با وقوع یک فقره سرقت مغازه در شهر نهبندان بنابراین بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ دشتستانی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ بلوار امام علی (ع) شهرستان نهبندان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۳ نفر سارق را در این خصوص شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و با هماهنگی مرجع قضائی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: متهمان در بازجویی‌های پلیسی به یک فقره سرقت مغازه اعتراف کردند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.