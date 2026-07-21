به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی زیبایی نژاد گفت: در تمامی مرز‌های چهار گانه، قرارگاه‌های شهرداری تهران آماده ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.

همچنین حجت الاسلام شیرنژاد ، رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران گفت: خدمات رسانی در ۱۹ قرارگاه شهرداری تهران با عنوان قرارگاه ایران پیروز، در زمان جنگ تحمیلی سوم و بعد از جنگ، در تجمعات شبانه ادامه دارد.

به گفته رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، مهم‌ترین برنامه‌های قرارگاه ایران پیروز، مردم محوری است.