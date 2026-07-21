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مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد خدمات رسانی شهرداری به زائران اربعین حسینی در طول مسیر طریق الحسین آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی زیبایی نژاد گفت: در تمامی مرزهای چهار گانه، قرارگاههای شهرداری تهران آماده ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.
همچنین حجت الاسلام شیرنژاد ، رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران گفت: خدمات رسانی در ۱۹ قرارگاه شهرداری تهران با عنوان قرارگاه ایران پیروز، در زمان جنگ تحمیلی سوم و بعد از جنگ، در تجمعات شبانه ادامه دارد.
به گفته رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، مهمترین برنامههای قرارگاه ایران پیروز، مردم محوری است.