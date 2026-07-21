فعال فرهنگی، با تأکید بر نقش خانواده در مدیریت اوقات فراغت نوجوانان گفت: اوقات فراغت یک نیاز و فرصت تربیتی است و بی‌توجهی به آن یا سپردن فرزندان به فضای مجازی بدون نظارت، زمینه‌ساز آسیب‌های فردی و اجتماعی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، حسام‌الدین اویسی، فعال فرهنگی، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: موضوع اوقات فراغت را می‌توان از منظر‌های مختلف از جمله پزشکی، خانواده، جامعه و آموزه‌های دینی بررسی کرد و هر یک از این ابعاد، اهمیت برنامه‌ریزی صحیح برای این بخش از زندگی نوجوانان را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه دوران نوجوانی بهترین زمان برای شکل‌گیری شخصیت و ایجاد تغییرات مثبت است، افزود: متأسفانه هنوز از شیوه‌های سنتی و کم‌اثر برای ارتباط با نوجوانان استفاده می‌شود، در حالی که ضروری است نیاز‌ها و ویژگی‌های نسل امروز به‌درستی شناخته شود و متناسب با آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.

اویسی نقش خانواده را در مدیریت اوقات فراغت بسیار مهم دانست و گفت: نگاه آگاهانه یا ناآگاهانه والدین، تأثیر مستقیمی بر نحوه گذران اوقات فراغت فرزندان دارد. نباید این زمان را فرصتی بی‌اهمیت تلقی کرد، بلکه اوقات فراغت یک فرصت ارزشمند برای رشد، آموزش و تربیت نوجوانان است.

وی با اشاره به ضرورت شناخت نیاز‌های نوجوانان تصریح کرد: تخلیه صحیح انرژی، پاسخگویی به هیجان، هدایت حس کنجکاوی و ایجاد فرصت برای تجربه، رقابت و موفقیت از مهم‌ترین نیاز‌های این دوره سنی است. اگر این نیاز‌ها به‌درستی مدیریت نشود، زمینه بروز آسیب‌های مختلف فراهم خواهد شد.

این فعال فرهنگی در برنامه زنده امروز البرز افزود: تجربه پیروزی، رقابت سالم و عبور از چالش‌ها، نقش مهمی در شکل‌گیری اعتماد به نفس و موفقیت آینده فرزندان دارد و خانواده‌ها باید زمینه دستیابی به این تجربه‌ها را فراهم کنند.

اویسی همچنین توجه و همراهی والدین را یکی از مهم‌ترین نیاز‌های نوجوانان برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از انحرافات و آسیب‌های رفتاری، ناشی از کمبود توجه و ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان است.

وی در پایان با هشدار نسبت به رها کردن فرزندان در فضای مجازی خاطرنشان کرد: برخی والدین بدون نظارت، تلفن همراه و امکانات دیجیتال را جایگزین برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت فرزندان می‌کنند که این موضوع علاوه بر کاهش تحرک و آسیب به سلامت جسمی، می‌تواند بر قدرت تصمیم‌گیری و رشد فکری آنان نیز آثار منفی بر جای بگذارد