به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، کاظم کاظمی فرماندار شهرستان بیجار با حضور در مزارع گندم، از روند برداشت محصول در سطح شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت برداشت، عملکرد کمباین‌ها و مسائل و مشکلات کشاورزان قرار گرفتند

فرماندار شهرستان بیجار در حاشیه این بازدید با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم اظهار داشت: متأسفانه امسال به دلیل تنش‌های سرما و رطوبتی که در طول فصل زراعی به وجود آمد، مزارع گندم شهرستان بیجار نتوانستند همانند سال‌های گذشته عملکرد مطلوب و رکورد‌های قبلی را تکرار کنند.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۷۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شود

کاظمی با بیان اینکه شهرستان بیجار دارای ۳۷۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت است، تصریح کرد: هر سال حدود ۱۸۵هزار هکتار از این اراضی زیر کشت می‌رود و مابقی به صورت آیش مدیریت می‌شود.

فرماندار شهرستان بیجار با اشاره به مشکلات موجود در بخش کشاورزی گفت: کاهش دو میلیون لیتری سهمیه سوخت شهرستان بیجار موجب شده است کشاورزان در این زمینه با مشکلات جدی مواجه شوند و ضروری است این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد

وی همچنین به مشکلات ناشی از سامانه‌های مرتبط با بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: هماهنگی میان سامانه الگوی کشت، سامانه پهنه‌بندی و سامانه‌های ثبت اطلاعات و پرداخت مطالبات نیازمند اصلاح و بازنگری است، چراکه این موضوع مشکلات متعددی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.

کاظمی ادامه داد: عمده فعالیت کشاورزی در شهرستان بیجار به صورت سنتی انجام می‌شود و در بسیاری از اراضی، چند نفر به صورت مشارکتی در کشت و تولید سهیم هستند، اما در فرآیند پرداخت بهای گندم، وجه تنها به یک حساب واریز می‌شود که این موضوع برای شرکای زمین‌های کشاورزی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند.

وی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواست این موضوع را به صورت جدی در سطح ملی پیگیری کنند و افزود: کشاورزان ما علاوه بر تنش‌های اقلیمی، خشکسالی و مشکلات ناشی از کشت دیم، نباید در حوزه قوانین و فرآیند‌های اداری نیز با مشکلات مضاعف روبه‌رو شوند و انتظار داریم در اجرای مقررات، شرایط آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بیجار در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی، زمینه افزایش سطح اراضی آبی فراهم شود تا در آینده بخش قابل توجهی از اراضی شهرستان به صورت آبی کشت شده و شاهد افزایش تولید و بهره‌وری باشیم.

محمداسماعیل الوندی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار نیز با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده برای فصل برداشت اظهار داشت: امسال ۸۲۰ دستگاه کمباین محلی و مهاجر در عملیات برداشت گندم در سطح شهرستان فعالیت دارند.

وی افزود: در راستای خدمات‌رسانی به کشاورزان، ۲۲ مرکز شامل ۱۵ مرکز تعاون روستایی، ۵ مرکز خصوصی و ۲ مرکز دولتی آماده همکاری با بهره‌برداران هستند.

الوندی همچنین از استقرار سه اکیپ کنترل افت و ریزش خبر داد و گفت: این اکیپ‌ها به منظور نظارت بر عملکرد کمباین‌ها و کاهش ضایعات برداشت در مزارع مستقر هستند و از کشاورزان درخواست می‌شود همکاری لازم را با کارشناسان این اکیپ‌ها داشته باشند تا عملیات برداشت با کمترین میزان افت و ریزش انجام شود.