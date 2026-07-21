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رئیس انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان اسباببازی با تأکید بر نقش تولید در امنیت اقتصادی کشور، گفت: تضعیف تولید به بیکاری و ناامنی اقتصادی منجر میشود و حمایت از تولیدکنندگان یک ضرورت ملی است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان منشی، در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپنکس، گفت: امروز روشن است که آینده ایران را تنها با اتکا به توان داخلی میتوان ساخت و هرگونه تهدید علیه کشور، امنیت اقتصادی را هدف قرار میدهد.
وی با بیان اینکه صنعت و تولید، لنگر ثبات اقتصادی کشور هستند، افزود: تولیدکنندگان افسران ثبات اقتصادیاند و تضعیف تولید، پیامدهایی همچون بیکاری گسترده و کاهش امنیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ از این رو حمایت از تولید و تولیدکنندگان یک تکلیف ملی است.
منشی با اشاره به شعار نمایشگاه «با هم میمانیم، آینده را میسازیم» گفت: انجمن تولیدکنندگان اسباببازی ایران با وجود نامناسب بودن زمان برگزاری نمایشگاه، حضور در کنار فعالان صنعت را وظیفه خود دانست.
رئیس انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان اسباببازی افزود: این انجمن با گزیدهای از ۴۰۰ محصول جدید که از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تاکنون در کشور توسعه یافته، در نمایشگاه حضور یافته و همچنین از تعدادی از تجار و بازرگانان منطقه خاورمیانه برای بازدید از ظرفیتهای صنعت اسباببازی ایران دعوت کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری فعالان این حوزه، روزهای بهتری برای صنعت و تولید کشور رقم بخورد.
گفتنی است؛ یازدهمین نمایشگاه نوشتافزار ایران پنکس و پنجمین نمایشگاه اسباببازی ایران تویکس تا ۲ مردادماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب میزبان فعالان صنعت و علاقهمندان است.