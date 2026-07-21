به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست کمیته مشارکت‌های مردمی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پیشینه تمدنی و فرهنگی ایران اسلامی افزود: هویت تاریخی، ملی و دینی ملت ایران بر پایه آزادی، کرامت انسانی و ارزش‌های اصیل اسلامی شکل گرفته و تقویت این مؤلفه‌ها از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

فتاح محمدی افزود: تبیین صحیح فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی برای نسل نوجوان و جوان ضرورتی انکارناپذیر است و این اقدام از بروز احساس خودباختگی فرهنگی و گرایش به آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، غفلت از تقویت هویت ملی و دینی را از عوامل مؤثر در افزایش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: هرچه پیوند نسل جوان با هویت تاریخی، ملی و دینی مستحکم‌تر باشد، زمینه گرایش آنان به مواد مخدر و رفتارهای پرخطر کاهش می‌یابد.

محمدی همچنین بر نقش خیران، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتقای آگاهی عمومی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره پیامدهای سوءمصرف مواد مخدر ضروری است.

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی و اقتصادی خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها باید با مشارکت فعال در اجرای برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه، زمینه دوری نوجوانان و جوانان از آسیب اعتیاد را فراهم کنند.

در این نشست همچنین از راه‌اندازی پویش استانی «گل و ماری» ویژه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال و جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال با هدف آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از اعتیاد خبر داد.