مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از تردد حدود ۸۰ هزار زائر از مرز خسروی از ابتدای ماه محرم خبر داد و گفت: از روز گذشته خروج از مرز خسروی به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی با بیان اینکه از ۲۶ خرداد (اول محرم) تاکنون ۷۹ هزار و ۶۱۷ نفر از مرز خسروی تردد داشته‌اند گفت: از این تعداد ۳۷ هزار و ۶۱۷ نفر از مرز خسروی خارج و ۴۲ هزار نفر از این مرز وارد کشورمان شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تردد صورت گرفته از مرز خسروی در روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ تیر) را نیز چهار هزار و ۱۴۳ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۳ هزار و ۲۲۷ نفر از مرز خسروی خارج و ۹۱۶ نفر از این مرز وارد شدند.

وی گفت: از روز گذشته، خروج از مرز خسروی نسبت به روز‌های قبل به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

سلیمی با اشاره به اینکه هرچه به روز اربعین (۱۳ مرداد) نزدیک شویم روند تردد افزایش بیشتری خواهد داشت افزود: احتمالا افزایش تردد زوار از اوایل مرداد چشمگیرتر خواهد بود.