مدیرکل حوزه هنری استان البرز با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح مرکز فرهنگی هنری استان، گفت: با توجه به زمان از دست‌رفته و انجام مطالعات چندساله، زمین بوستان در میدان والفجر همچنان بهترین گزینه پیشنهادی برای اجرای این طرح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، محمد محرابی، در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای طرح مرکز فرهنگی هنری استان اظهار کرد: مهم‌ترین دغدغه ما به نتیجه رسیدن این طرح است و با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم و فرصت‌هایی که تاکنون از دست رفته، باید هرچه سریع‌تر این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه فرآیندهای اداری زمان‌بر هستند، افزود: پیشنهادها پس از طی مراحل مختلف به صورت لایحه در شورا مطرح می‌شوند، اما در بسیاری از موارد، هنگام بررسی لایحه، پیشنهادهای جدید درباره محل اجرای پروژه ارائه می‌شود که این مسئله روند تصمیم‌گیری را طولانی‌تر می‌کند.

مدیرکل حوزه هنری البرز در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز تأکید کرد: بررسی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف باید پیش از رسیدن لایحه به مرحله تصمیم‌گیری انجام شود تا از اتلاف زمان جلوگیری شود. بر همین اساس، همچنان زمین بوستان تاجیکستان در میدان والفجر را به دلیل چهار سال مطالعات کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد و تهیه نقشه‌های اجرایی، به عنوان گزینه نهایی خود پیشنهاد می‌کنیم.

محرابی با اشاره به اهداف این طرح گفت: طرح مورد نظر صرفاً احداث «سینما هجرت» نیست، بلکه ایجاد یک مرکز فرهنگی هنری جامع است که بخشی از آن به سینما اختصاص خواهد داشت و در کنار آن، امکاناتی همچون نگارخانه، پلاتوهای نمایشی و فضاهای تخصصی برای فعالیت هنرمندان فراهم می‌شود.

وی در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند بخشی از نیازها و مشکلات فرهنگی استان را برطرف کرده و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهر را توسعه دهد. امیدواریم با همدلی و همراهی دستگاه‌های مسئول، هرچه زودتر این پروژه به مرحله اجرا برسد.