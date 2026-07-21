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۲۹۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی و بدون مجوز بهداشتی با شناسایی و تشخیص شبکه دامپزشکی بیرجند ضبط و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند، گفت: در بازدیدهای مستمر واحد نظارت شهرستان مقدار ۲۹۰ کیلو گرم ماهی بدون گواهی بهداشتی که از مبدأ شیراز به مقصد بیرجند بدون شرایط بهداشتی حمل و بصورت دوره گردی عرضه میشد، توقیف که پس از بررسیهای لازم غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و ضمن جمع آوری با دستور مقام قضایی معدوم شد.
حمزه ئی افزود: کارشناسان واحد نظارت شبکه به صورت روزانه از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی بازدید کرده و با موارد تخلف از مقررات بهداشتی و نگهداری فرآوردههای خام دامی برخورد میکند.
وی تأکید کرد: قطعاً جمع آوری فرآوردههای خام دامی تاریخ گذشته، دیفراست (یخ زدایی)، فاسد و عرضه خارج از شبکه در راستای ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه بوده و باعث اطمینان مصرف کنندگان در خصوص فرآوردههای خام دامی میشوند.