۲۹۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی و بدون مجوز بهداشتی با شناسایی و تشخیص شبکه دامپزشکی بیرجند ضبط و معدوم شد.

معدوم کردن۲۹۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی و بدون مجوز بهداشتی در بیرجند

معدوم کردن۲۹۰ کیلوگرم ماهی غیر بهداشتی و بدون مجوز بهداشتی در بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند، گفت: در بازدید‌های مستمر واحد نظارت شهرستان مقدار ۲۹۰ کیلو گرم ماهی بدون گواهی بهداشتی که از مبدأ شیراز به مقصد بیرجند بدون شرایط بهداشتی حمل و بصورت دوره گردی عرضه می‌شد، توقیف که پس از بررسی‌های لازم غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و ضمن جمع آوری با دستور مقام قضایی معدوم شد.

حمزه ئی افزود: کارشناسان واحد نظارت شبکه به صورت روزانه از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی بازدید کرده و با موارد تخلف از مقررات بهداشتی و نگهداری فرآورده‌های خام دامی برخورد می‌کند.

وی تأکید کرد: قطعاً جمع آوری فرآورده‌های خام دامی تاریخ گذشته، دیفراست (یخ زدایی)، فاسد و عرضه خارج از شبکه در راستای ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه بوده و باعث اطمینان مصرف کنندگان در خصوص فرآورده‌های خام دامی می‌شوند.