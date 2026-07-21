تشییع و خاکسپاری پیکر پدر شهید انصافی قوشچی در سراب
پیکر حاج الیاس انصافی قوشچی پدر شهید علی انصافی قوشچی بر دوش مردم سراب تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حاج الیاس انصافی قوشچی پدر شهید علی انصافی قوشچی در سن ۸۶ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن دارفانی را وداع گفت پیکر این مرحوم با حضور پر شور مردم شهید پرور شهرستان سراب تشییع و در گلزار شهدای روستای قوشچی به خاک سپرده شد.
شهید محمد علی انصافی قوشچی در ۴ بهمن ماه ۱۳۵۸ در روستای قوشچی از توابع بخش مرکزی سراب در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود.
وی در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۷۵ بر اثر انفجار مینهای باقی مانده از جنگ تحمیلی هشت ساله در آبادان به درجه رفیع شهادت نایل آمد.