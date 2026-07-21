عضو شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر حمایت شورا از احداث مجتمع فرهنگی هنری، گفت: هدف شورا حفظ کاربری فرهنگی و تسریع در اجرای آن است و در میان گزینه‌های بررسی‌شده، زمین میدان والفجر مناسب‌ترین محل برای اجرای طرح ارزیابی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، قاسم‌پور در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به دغدغه شورای شهر برای اجرای طرح مجتمع فرهنگی هنری اظهار کرد: نگاه شورا این است که خدمات سینمایی و سایر فعالیت‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده از سوی حوزه هنری به‌صورت یک مجتمع فرهنگی هنری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: شورای شهر این موضوع را در دو محور دنبال می‌کند؛ نخست، بازگشایی معبر و رفع بخشی از مشکلات ترافیکی میدان کرج و دوم، همکاری با حوزه هنری به‌عنوان یکی از مالکان اراضی مورد نیاز، به‌منظور تملک و آزادسازی زمین و جذب سرمایه برای اجرای این طرح فرهنگی است.





قاسم‌پور درباره بررسی گزینه‌های مختلف برای جانمایی این مجموعه گفت: پارک ابن‌سینا یکی از گزینه‌های مطرح بود، اما با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بخشی از آن برای احداث کتابخانه مرکزی تغییر کاربری یافته و امکان احیای کامل فضای سبز آن وجود ندارد، ادامه استفاده فرهنگی از این محدوده مورد بررسی قرار گرفت.

وی با حضور در سیمای البرز ادامه داد: همچنین از اداره‌کل املاک شهرداری خواسته شده است تمامی زمین‌های دارای کاربری فرهنگی یا خدماتی در مالکیت شهرداری را شناسایی و معرفی کند تا امکان بررسی کارشناسی و انتخاب بهترین گزینه فراهم شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در برنامه زنده نگاه مردم تصریح کرد: در شرایط کنونی، اولویت شورا استفاده از زمین‌های دارای کاربری فرهنگی یا خدماتی در محدوده شهری است و در میان هفت زمین بررسی‌شده، زمین میدان والفجر به دلیل موقعیت و قابلیت‌های موجود، مناسب‌ترین گزینه برای استقرار مجتمع فرهنگی هنری ارزیابی شده است.

قاسم‌پور با اشاره به ضرورت بازتعریف تفکیک برخی اراضی میدان والفجر گفت: با هماهنگی میان شهرداری و استانداری و با توجه به اهمیت این پروژه، می‌توان روند اجرایی آن را با سرعت بیشتری پیش برد. البته همچنان معتقدم در آینده می‌توان گزینه‌های مناسب‌تری نیز برای اجرای چنین طرحی بررسی کرد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر حمایت شورا از احداث مجتمع فرهنگی هنری، گفت: هدف شورا حفظ کاربری فرهنگی طرح و تسریع در اجرای آن است و در میان گزینه‌های بررسی‌شده، زمین میدان والفجر مناسب‌ترین محل برای اجرای این طرح ارزیابی شده است.