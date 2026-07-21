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امروز در مجمع انتخاباتی هیات کونگ فو استان باقر محمدی تنها کاندیدای حاضر در این مجمع توانست با کسب ۱۸ رای موافق به مدت ۴سال سکان هدایت این هیئت را بر عهده بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این جلسه گفت: فعالیت کونگفو در هر ۱۰ شهرستان کردستان نشان میدهد که این رشته توانسته جایگاه مناسبی در میان ورزشکاران مناطق مختلف پیدا کند و باید برای حفظ و تقویت این ظرفیت برنامهریزی شود.
خاکی توسعه کونگفو در مناطق کمتر برخوردار را یکی از اولویتهای مهم دانست و ادامه داد: فعالیت ورزشکاران سازمانیافته در برخی روستاهای استان، ظرفیت ارزشمندی است که باید با حمایت و برنامهریزی مناسب توسعه پیدا کند.