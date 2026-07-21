انتصاب باقر محمدی به عنوان رییس هیئت کونگ فو و هنر‌های رزمی کردستان

انتصاب باقر محمدی به عنوان رییس هیئت کونگ فو و هنر‌های رزمی کردستان

انتصاب باقر محمدی به عنوان رییس هیئت کونگ فو و هنر‌های رزمی کردستان انتصاب باقر محمدی به عنوان رییس هیئت کونگ فو و هنر‌های رزمی کردستان انتصاب باقر محمدی به عنوان رییس هیئت کونگ فو و هنر‌های رزمی کردستان انتصاب باقر محمدی به عنوان رییس هیئت کونگ فو و هنر‌های رزمی کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این جلسه گفت: فعالیت کونگ‌فو در هر ۱۰ شهرستان کردستان نشان می‌دهد که این رشته توانسته جایگاه مناسبی در میان ورزشکاران مناطق مختلف پیدا کند و باید برای حفظ و تقویت این ظرفیت برنامه‌ریزی شود.

خاکی توسعه کونگ‌فو در مناطق کمتر برخوردار را یکی از اولویت‌های مهم دانست و ادامه داد: فعالیت ورزشکاران سازمان‌یافته در برخی روستا‌های استان، ظرفیت ارزشمندی است که باید با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب توسعه پیدا کند.