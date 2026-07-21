طرح ویژه نظارت بر بازار مشهد با استقرار چهار ایستگاه بازرسی در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی طی دهه پایانی صفر، در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل تعزیزات حکومتی خراسان رضوی در این باره گفت: این ایستگاه‌ها در خیابان‌های طبرسی، آیت الله شیرازی، امام رضا (ع) و نواب صفوی مستقر می‌شوند و از ساعت ۹ تا ۲۴ آماده پاسخگویی به شکایات مردمی است.

سید مرتضی مدنی افزود: علاوه بر این، بازرسان طرح ویژه نظارتی بر نحوه عرضه و فروش کالا در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی نظارت دارند و بر مواردی نظیر گران فروشی، صادر نشدن صورت حساب، کم فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا رسیدگی می‌کنند.

وی گفت: اولویت نظارت بازرسان و کارشناسان در این مدت کالا‌های مربوط به حوزه سوغات، سلامت و امنیت غذایی و اسکان است و در این زمینه گشت‌های نظارتی مشترک با اداره تعزیرات حکومتی در سطح شهر انجام می‌شود.

مدیر کل تعزیزات حکومتی خراسان رضوی افزود: امسال با تدابیر اتخاذ همه این ایستگاه‌ها قاضی تعزیزات برای تسهیل در صدور رای و دستورات تعزیراتی حضور دارند. همچنین بیش از ۳۰۰ بازرس در حوزه‌های مختلف حضور دارند.