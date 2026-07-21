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رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: مهمترین وظیفه امروز، شناخت عظمت راهی است که رهبر شهید در ۳۷ سال رهبری خود برای ساختن ایران اسلامی ترسیم کرد، راهی که هدف آن ایجاد جامعهای الگو، پیشرفته و تمدنساز بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،حجتالاسلام مصطفی رستمی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور دانشگاهیان، استادان، دانشجویان و مسئولان استان همدان در دانشگاه بوعلیسینا برگزار شد، با بیان اینکه رهبر شهید، مهمترین حامی جریان علم در کشور بود، افزود: جهش علمی ایران در دهههای اخیر با هدایت و حمایت مستقیم ایشان شکل گرفت؛ بهگونهای که سهم ایران از تولید علم جهان از یکهزارم درصد پیش از انقلاب، به حدود دو درصد رسید و کشور در حوزههایی مانند فناوری هستهای، نانو، سلولهای بنیادی، زیستفناوری، هوافضا، کوانتوم و هوش مصنوعی در جمع کشورهای پیشرو جهان قرار گرفت.
او با اشاره به اشراف دقیق رهبر شهید بر مسائل علمی کشور افزود: ایشان نه تنها سیاستگذار کلان علم بودند، بلکه روند اجرای نقشه جامع علمی کشور، فعالیت پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و فناوریهای راهبردی را با دقت دنبال و از آنها حمایت میکردند و همین نگاه، ایران را در بسیاری از عرصههای علمی به جایگاهی ممتاز رساند.
رستمی، اقتدار امروز جمهوری اسلامی را حاصل همین سرمایهگذاری بر علم و فناوری دانست و گفت: جمهوری اسلامی با وجود تحریمهای گسترده، توانست به چرخه کامل فناوری در حوزههای راهبردی دست یابد و در عرصه دفاعی نیز به جایگاهی برسد که در برابر ائتلاف آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان با اقتدار ایستادگی کند و دشمن را به درخواست آتشبس وادار سازد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه رهبر شهید همواره به نقش فرهنگ و دانشگاه در آینده کشور توجه ویژه داشت، افزود: از تولید کتاب کودک، سینما و انیمیشن گرفته تا ارتقای جایگاه زبان فارسی، تربیت نیروی انسانی و تحول دانشگاهها، همگی از دغدغههای مستمر ایشان بود.
او، جوانان را بزرگترین سرمایه انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: برخلاف تبلیغات دشمن، نسل جوان امروز در میدانهای علم، جهاد، دفاع، فعالیتهای فرهنگی و معنوی حضوری پررنگ دارد و حضور میلیونی جوانان در اعتکاف، اربعین حسینی و عرصههای مختلف خدمت، نشاندهنده رویشهای انقلاب اسلامی است.
رستمی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد: رهبر شهید، قله حرکت انقلاب را زمینهسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و فراهم شدن بستر ظهور حضرت ولیعصر(عج) میدانست و بارها خطاب به جوانان تأکید کرده بود که با مقاومت، ایمان و تلاش میتوانند مایه امید امت اسلامی و زمینهساز تحقق این آرمان بزرگ باشند.
او باور به وعدههای الهی، اتکا به ظرفیتهای داخلی، تقویت روحیه مقاومت، پیشرفت علمی و حفظ وحدت ملی را از مهمترین توصیههای رهبر شهید برشمرد و از دانشگاهیان خواست با ادامه راه شهدا، در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی نقشآفرینی کنند.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا نیز در این مراسم، رهبر شهید انقلاب اسلامی را بزرگترین رهبر تاریخ معاصر ایران پس از حضرت امام خمینی(ره) توصیف کرد و گفت: ایشان بیش از ۷۰ سال از عمر پربرکت خود را در راه مبارزه، جهاد، هدایت جامعه و دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب سپری کرد و تا آخرین لحظه عمر از مجاهدت دست نکشید.
غلامحسین مجذوبی با اشاره به سالهای زندان، تبعید، جانبازی و مجاهدت رهبر شهید پیش و پس از انقلاب اسلامی، افزود: شخصیت ایشان را میتوان با آیات قرآن کریم توصیف کرد، رهبری که خود و خانوادهاش را در راه خدا تقدیم کرد و سرانجام به دست جنایتکارترین دشمنان اسلام به مقام رفیع شهادت نائل آمد.