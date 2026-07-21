برای مشاهده فهرست نشانی و نوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی مستقر در ایران و عراق در سال ۱۴۰۵ به ادامه خبر مراجعه کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فهرست نشانی و نوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی مستقر در ایران و عراق در سال ۱۴۰۵ را ملاحظه نموده و در صورت تمایل با مراجعه به قسمت پایانی خبر، فایل PDF آن را ذخیره کنید.

آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی مستقر در ایران - سال 1405

محل استقرار تغذیه اسکان شماره همراه مدیر موکب شهرستان نام موکب ردیف اراک - بعداز میدان امام خمینی بطرف کمربندی جنوبی-پرک آلومینیوم * 09188642558 عباس قادری اراک طریق الحسین (ع) 1 جاده اراک قم - جنب شهرک صنعتی خیرآباد - مجتمع قزل پارک * * 09189574176 شمس اله باقری اراک شهدای مدافعان حرم آل الله 2 جاده اراک شازند – ورودی روستای رباط میل * 09188606147 ابوالفضل فرضعلی اراک خا تم الانبیاء 3 اراک - کمربندی جنوبی-جنب پایانه مسافربری-میدان ارتش * 09309128062 مهدی دالایی اراک خدام الحسین 4 جاده اراک قم - ورودی شهر جدید امیبرکبیر * * 09368232595 حامد حیات غیبی اراک ارکان الهدی 5 جاده اراک بروجرد - بعد ازپلیس راه توره - روستای سنگ سفید * * 09169392747 مجید قاسمی شازند امام رضا(ع) 6 * 09366282087 منصور عظیمی اراک علی بن موسی الرضا 7 جاده اراک قم - روستای معصومیه * * 09189636414 علی اصغروالی بیگی اراک عقیله بنی هاشم 8 جاده اراک بروجرد - ایستگاه اورژانس - شرکت رنگ روناس * * 09186204528 حسن وثوق شازند شهدای قدمکاه 9 اراک- ورودی شهرک کوثر-مرکزآموزش اطهر * * 09183616831 کریم اخلاقی اراک مصباح الهدی 10 پایا نه مرزی چذابه * * 09053090689 سید علی موسوی اراک فاطمه الزهرا ( اتباع ) 11 جاده اراک قم - ورودی شهر جدید امیبرکبیر * 09185255381 محسن عابدی اراک حضرت علی اکبر 12 اتوبان ساوه همدان - کیلومتر 7 بعد از عوارضی - مجتمع آسمان * 09123874904 علی فرقانی ساوه جاماندگان کربلا 13

آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی15 استان مرکزی مستقر در ایران - سال 1405

محل استقرار تغذیه اسکان شماره همراه مدیر موکب شهرستان نام موکب ردیف عوارضی اتوبان ساوه همدان- مجتمع اسمان * 09128554850 ابوالفضل رحیمی خواه ساوه علمدار 14 مهران خدمات 09124552595 محسن مددی ساوه ثارالله شهرداری 15 جاده اراک بروجرد-بعداز پل شهرمهاجران دست راست * * 09181631919 سعید احمدی شازند زائرسرای زینب 16 ساوه - غرق آباد- ابتدای جاده روستای میجک * 09121273549 مصطفی صادقی ساوه امام رضا (ع) 17 ساوه -آزاد راه ساوه همدان - مجتمع آسمان * * 09123551490 عمران باجاقی ساوه شاهزاده اسماعیل یل آباد 18 ساوه- نوبران- مجتمع خدماتی ارم * * 09181617061 حسام‏الدین شهیدی ساوه حبیب ابن مظاهر 19 مهران - خیابان امام خمینی-کمیته امداد * * 09187615585 سید کریم سجادی اراک ثارالله 20 مهران - ترمینال برکت * 09183652306 مهدی نجفی دلیجان شهدای شهرداری 21 مهران- پل زائر میدان امام خمینی درمانگاه شماره یک و پارکینگ اربعین تعمیرخودرویی و درمانی 0937906378 هادی اسدی خمین شهدای خمین 22 جاده اراک ازنا - ورودی روستای حسین آباد جاپلق * 09907904905 رضا غفوری شازند صاحب الزمان 23 اراک – سردشت – دانشگاه اراک * 09182173394 مجتبی تاجیانی اراک امام رضا (ع) 24 اراک- شهرک کوثر * * 09120775233 مهدی عابدی اراک شهید حججی 25 مهران – پایانه مرزی – میدان اربعین – غرفه 23 * * 09188622161 اسماعیل فریدونی اراک جواد الائمه 26 جاده آشتیان -اراک - بعد از دوراهی راهجرد * 09188629617 زمانی آشتیان امام رضا (ع) 27 اراک – ورودی شهر کارچان (بطرف قم ) * * 09183606430 محمدرضا کارچانی اراک شهدای کارچان 28 اراک داخل نمایشگاه بین المللی * 09183248274 پوریا رضایی اراک خادمین مسیح زمان 29 شازند * * 09188642612 جوادپاکپور شازند سهل ابن علی 30 اراک -45متری سیدالشهدا(شن کش) -مسجدموسی ابن جعفر * * 09189571195 ونک اراک امام موسی کاظم(ع) 31 اراک – روستای معصومیه 09189638715 مصطفی فریدونی اراک انصارالمهدی 32 اراک – میدان امام خمینی (ره) * 0933819353 حسین براتی اراک شهید گمنام 33 36 37

آدرس و نوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی (مستقر در عراق)- سال1405

محل استقرار تغذیه اسکان شماره همراه مدیر موکب شهرستان نام موکب ردیف مسیر نجف کربلا - عمود 1173 * * 09181617560 منصورنکویی محلات احباب الرضا (ع) 1 مسیر نجف کربلا - عمود 1172 * 09901829459 ذوالفقاری محلات حضرت علی اکبر (ع ) 2 مسیر نجف کربلا - عمود 1222 * * 09123554587 مسعوداعتمادی ساوه ابوالفضل العباس (ع) 3 مسیر نجف کربلا - عمود 157 * * 09183601815 صفرعلی کرمی اراک ابوالفضل العباس (ع) 4 مسیر نجف کربلا - عمود 285 * 09182585514 فرشید حسینخانی اراک محبان ابوالفضل (ع) 5 مسیر نجف کربلا - عمود 515 * * 09181664302 حیدر صابری دلیجان شهید حاج قاسم سلیمانی 6 مسیر نجف کربلا - عمود 547 * * 09183932940 علی اکبری اراک راه شهدای کربلا 7 مسیر نجف کربلا - عمود 809 * * 09123552194 محمد خلیلی ساوه شباب الزینب (س) 8 مسیر نجف کربلا - عمود 809 * * 09188653000 یاسر نظارت محلات نهرالطف 9 مسیر نجف کربلا - عمود 871 * * 09181611282 ابوالفضل ترابی اراک مسلم ابن عقیل (ع) 10 مسیر نجف کربلا – عمود 876 * 09180883540 سعید داد بانی اراک المهدی 11 مسیر نجف کربلا - عمود 871 * * 09183601449 حسین عابدی اراک الزهرا (س) 12 مسیر نجف کربلا - عمود 232 * * 09120753380 حجت الله گودرزی اراک حجت ابن الحسن 13 کربلا – جاده باب البغداد-بازارامام جعفرصادق اول باب البغداد * * 09186022677 سعید ابراهیمی اراک شهید سلیمانی و ابومهدی 14 کربلا -بعدازکنسولگری جدیدایران-پل الزهرا-ملعب قدیم کربلا حسینیه اهل البیت * * 09188647956 سعیداحمدجعفری تفرش میثاق با شهدای تفرش 15

آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی (مستقر در عراق)- سال1405

محل استقرار تغذیه اسکان شماره همراه مدیر موکب شهرستان نام موکب ردیف کربلا : انتهای خیابان زینبیه – میدان تعلیب – ابتدای خیابان حر روبروی اداره برق ( کهربا ) کربلا کارخانه تولیدی مواد غذایی * * 09128854580 مهدی الهیاری شازند قمر بنی هاشم (ع) 16 * * 09126946736 لطف اله قدیری اراک سنگرسازان بی سنگر 17 عمود 1024 درمانی 09105566711 خانم محسن آبادی اراک محسنین 18 کربلا- پل امام حسین-ابتدای جاده حله-باب طواریج – کوجه روبروی مسجد امام صادق-انتهای کوچه * * 09191696989 سعیده محمدی خمین خدیجه الکبری (س) 19 * * 09183661351 بهرام سیاهپوش خمین بیت الزهرا (س) 20 کربلا – شارع العباس- باب القبله - تقاطع شارع ملحق روبروی مرکز مدیریت دفاع مدنی - عمود 1395 * * 09188650272 حسن ناطقی خمین پیامبر اعظم (ص) 21 کربلا- شارع شهدا - گاراج بلدیه * * 09184365669 حسین بیگی اراک حسن ابن علی (ع) 22 کربلا : انتهای خیابان زینبیه – میدان تعلیب – ابتدای خیابان حر روبروی اداره برق ( کهربا ) کربلا کارخانه تولیدی مواد غذایی * * 09188648699 توحید تجلی کمیجان پیامبر اعظم (ص ) 23 کربلا-شارع بابالطویرج-قرب الشرکه کیاللسیارات * * 09121555284 ناصر رحیمی ساوه صاحب الزمان (عج) 24 کربلا - شارع العباس عمود 1390 مدرسه اعلاعیه مدینه العلم * * 09381639433 مهدی عابدی دلیجان حبیب ابن مظاهر 25 کربلا شارع محافظه قدیم - جنب شرکت زین * * 09122565358 ابوالفضل سقا ساوه محبان امام رضا (ع) 26 مسیر نجف کربلا - عمود 1024 * * 09181651585 محمد مخملی خمین ساقی عطشان ( برادران ) 27 * * 09183651660 خانم شاهوردی خمین ساقی‎کوثر 28 کربلا - حی الحسین-بین پل الزهراوامام علی نبش خیابان مدرسه دختران حیدریه جنب مسجد رأس الحسین * * 09183490937 علی اکبرآقامحمدی میلاجرد شهدای میلاجرد 29 کربلا- باب القبله- میدان پرچم-خ امام حسین- سرکوچه هتل لولو * * 09185167841 جواد عظیمی خمین ام البنین(س) 30

آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی (مستقر در عراق)- سال1405

محل استقرار تغذیه اسکان شماره همراه مدیر موکب شهرستان نام موکب ردیف مسیر نجف کربلا - عمود 1211 * * 09169603254 نور محمد خدادادی شازند خادم الحسین (ع) 31 نجف اشرف- محوطه خباطه * * 09127563597 مهدی صدیف ساوه امام حسین (ع) 32 نجف اشرف- محوطه خباطه * * 09183482006 علی نیکچه فراهانی اراک حضرت علی اصغر(ع) 33 نجف اشرف- محوطه خباطه * * 09139019578 حاج آقا ماهانی ساوه عشاق الحسین (ع) 34 عمود 1 * 09188637001 سیدفخرالدین حسینی شازند ثامن الائمه (ع) 35 نجف اشرف- محوطه خباطه * 09189579413 شکراله هراتی اراک حضرت رقیه (س) 36 سامرا - محوطه حرم امامین عسکریین * 09108484128 امیر مظفری اراک حضرت علی اصغر (ع) 37 کاظمین – مسجد براثا و آخر صحن صاحب الزمان حرم مطهر * * 09188488132 سیدمرتضی ابراهیمی اراک سیدالشهدا (اوقاف) 38 نجف – عمود1 پرستاری 09183688874 زینب طرمزدی اراک حضرت زینب (س) 39 نجف -باب الطوس-خیابان ا لسور-تقاطع باب الطوس * * 09123550633 خانم هدایتی ساوه خدیجه الکبری(س) 40 نجف اشرف- محوطه خباطه * 09188612510 موسی رضا میرزائی اراک قمربنی هاشم علمدار کربلا(ع) 41 نجف اشرف- محوطه خباطه * * 09183606398 غلامحسین شفیعی اراک امام علی (ع) 42 نجف اشرف- محوطه خباطه * * 09136838551 علی اصغر رحیمی دلیجان علی ابن محمد باقر(ع) 43

آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی (مستقر در عراق)- سال1405

محل استقرار تغذیه اسکان شماره همراه مدیر موکب شهرستان نام موکب ردیف نجف اشرف- محوطه خباطه * * 09183677509 امیر حسین شریفی اراک قمر بنی هاشم (ع) 44 نجف اشرف- محوطه خباطه * 09188635582 علی جودکی شازند امام سجاد (ع) 45 نجف اشرف- محوطه خباطه * * 09122550615 امین رضا پیوسته زرندیه محبین اهل البیت (ع) 46 مسیر نجف کربلا - عمود871 * 09183677809 سیدداود حیدری اراک منتظران ظهور 47 مسیر نجف کربلا - عمود 799 * 09188484905 خانم صالحی اراک مهر مهدوی 48 نجف اشرف- محوطه خباطه * * 09186426682 امیر سلیمانی اراک صاحب الزمان (ع) 49 مسیر نجف کربلا - عمود 953 * * 09183672557 محمدسعید ملکی خنداب فاطمه الزهرا(س) 50 کربلا-خیابان میثم تمار - کوچه عگید بغدادی- حسینیه سفینه النجاه * * 09188660628 نصرالله شرفی دلیجان فاطمه الزهرا (س) 51 کربلا * * 09195955922 دقیقی زردیه شهدای زرندیه 52

نشانی مواکب مستقر در ایران

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نشانی مواکب مستقر در عراق

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