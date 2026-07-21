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برای مشاهده فهرست نشانی و نوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی مستقر در ایران و عراق در سال ۱۴۰۵ به ادامه خبر مراجعه کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فهرست نشانی و نوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی مستقر در ایران و عراق در سال ۱۴۰۵ را ملاحظه نموده و در صورت تمایل با مراجعه به قسمت پایانی خبر، فایل PDF آن را ذخیره کنید.
آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی مستقر در ایران - سال 1405
|
محل استقرار
|
تغذیه
|
اسکان
|
شماره همراه
|
مدیر موکب
|
شهرستان
|
نام موکب
|
ردیف
|
اراک - بعداز میدان امام خمینی بطرف کمربندی جنوبی-پرک آلومینیوم
|
*
|
|
09188642558
|
عباس قادری
|
اراک
|
طریق الحسین (ع)
|
1
|
جاده اراک قم - جنب شهرک صنعتی خیرآباد - مجتمع قزل پارک
|
*
|
*
|
09189574176
|
شمس اله باقری
|
اراک
|
شهدای مدافعان حرم آل الله
|
2
|
جاده اراک شازند – ورودی روستای رباط میل
|
*
|
|
09188606147
|
ابوالفضل فرضعلی
|
اراک
|
خا تم الانبیاء
|
3
|
اراک - کمربندی جنوبی-جنب پایانه مسافربری-میدان ارتش
|
*
|
|
09309128062
|
مهدی دالایی
|
اراک
|
خدام الحسین
|
4
|
جاده اراک قم - ورودی شهر جدید امیبرکبیر
|
*
|
*
|
09368232595
|
حامد حیات غیبی
|
اراک
|
ارکان الهدی
|
5
|
جاده اراک بروجرد - بعد ازپلیس راه توره - روستای سنگ سفید
|
*
|
*
|
09169392747
|
مجید قاسمی
|
شازند
|
امام رضا(ع)
|
6
|
|
*
|
|
09366282087
|
منصور عظیمی
|
اراک
|
علی بن موسی الرضا
|
7
|
جاده اراک قم - روستای معصومیه
|
*
|
*
|
09189636414
|
علی اصغروالی بیگی
|
اراک
|
عقیله بنی هاشم
|
8
|
جاده اراک بروجرد - ایستگاه اورژانس - شرکت رنگ روناس
|
*
|
*
|
09186204528
|
حسن وثوق
|
شازند
|
شهدای قدمکاه
|
9
|
اراک- ورودی شهرک کوثر-مرکزآموزش اطهر
|
*
|
*
|
09183616831
|
کریم اخلاقی
|
اراک
|
مصباح الهدی
|
10
|
پایا نه مرزی چذابه
|
*
|
*
|
09053090689
|
سید علی موسوی
|
اراک
|
فاطمه الزهرا ( اتباع )
|
11
|
جاده اراک قم - ورودی شهر جدید امیبرکبیر
|
*
|
|
09185255381
|
محسن عابدی
|
اراک
|
حضرت علی اکبر
|
12
|
اتوبان ساوه همدان - کیلومتر 7 بعد از عوارضی - مجتمع آسمان
|
*
|
|
09123874904
|
علی فرقانی
|
ساوه
|
جاماندگان کربلا
|
13
آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی15 استان مرکزی مستقر در ایران - سال 1405
|
محل استقرار
|
تغذیه
|
اسکان
|
شماره همراه
|
مدیر موکب
|
شهرستان
|
نام موکب
|
ردیف
|
عوارضی اتوبان ساوه همدان- مجتمع اسمان
|
*
|
|
09128554850
|
ابوالفضل رحیمی خواه
|
ساوه
|
علمدار
|
14
|
مهران
|
خدمات
|
09124552595
|
محسن مددی
|
ساوه
|
ثارالله شهرداری
|
15
|
جاده اراک بروجرد-بعداز پل شهرمهاجران دست راست
|
*
|
*
|
09181631919
|
سعید احمدی
|
شازند
|
زائرسرای زینب
|
16
|
ساوه - غرق آباد- ابتدای جاده روستای میجک
|
*
|
|
09121273549
|
مصطفی صادقی
|
ساوه
|
امام رضا (ع)
|
17
|
ساوه -آزاد راه ساوه همدان - مجتمع آسمان
|
*
|
*
|
09123551490
|
عمران باجاقی
|
ساوه
|
شاهزاده اسماعیل یل آباد
|
18
|
ساوه- نوبران- مجتمع خدماتی ارم
|
*
|
*
|
09181617061
|
حسامالدین شهیدی
|
ساوه
|
حبیب ابن مظاهر
|
19
|
مهران - خیابان امام خمینی-کمیته امداد
|
*
|
*
|
09187615585
|
سید کریم سجادی
|
اراک
|
ثارالله
|
20
|
مهران - ترمینال برکت
|
*
|
|
09183652306
|
مهدی نجفی
|
دلیجان
|
شهدای شهرداری
|
21
|
مهران- پل زائر میدان امام خمینی درمانگاه شماره یک و پارکینگ اربعین
|
تعمیرخودرویی و درمانی
|
0937906378
|
هادی اسدی
|
خمین
|
شهدای خمین
|
22
|
جاده اراک ازنا - ورودی روستای حسین آباد جاپلق
|
*
|
09907904905
|
رضا غفوری
|
شازند
|
صاحب الزمان
|
23
|
اراک – سردشت – دانشگاه اراک
|
*
|
|
09182173394
|
مجتبی تاجیانی
|
اراک
|
امام رضا (ع)
|
24
|
اراک- شهرک کوثر
|
*
|
*
|
09120775233
|
مهدی عابدی
|
اراک
|
شهید حججی
|
25
|
مهران – پایانه مرزی – میدان اربعین – غرفه 23
|
*
|
*
|
09188622161
|
اسماعیل فریدونی
|
اراک
|
جواد الائمه
|
26
|
جاده آشتیان -اراک - بعد از دوراهی راهجرد
|
*
|
|
09188629617
|
زمانی
|
آشتیان
|
امام رضا (ع)
|
27
|
اراک – ورودی شهر کارچان (بطرف قم )
|
*
|
*
|
09183606430
|
محمدرضا کارچانی
|
اراک
|
شهدای کارچان
|
28
|
اراک داخل نمایشگاه بین المللی
|
*
|
|
09183248274
|
پوریا رضایی
|
اراک
|
خادمین مسیح زمان
|
29
|
شازند
|
*
|
*
|
09188642612
|
جوادپاکپور
|
شازند
|
سهل ابن علی
|
30
|
اراک -45متری سیدالشهدا(شن کش) -مسجدموسی ابن جعفر
|
*
|
*
|
09189571195
|
ونک
|
اراک
|
امام موسی کاظم(ع)
|
31
|
اراک – روستای معصومیه
|
|
|
09189638715
|
مصطفی فریدونی
|
اراک
|
انصارالمهدی
|
32
|
اراک – میدان امام خمینی (ره)
|
*
|
|
0933819353
|
حسین براتی
|
اراک
|
شهید گمنام
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
37
آدرس و نوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی (مستقر در عراق)- سال1405
|
محل استقرار
|
تغذیه
|
اسکان
|
شماره همراه
|
مدیر موکب
|
شهرستان
|
نام موکب
|
ردیف
|
مسیر نجف کربلا - عمود 1173
|
*
|
*
|
09181617560
|
منصورنکویی
|
محلات
|
احباب الرضا (ع)
|
1
|
مسیر نجف کربلا - عمود 1172
|
*
|
|
09901829459
|
ذوالفقاری
|
محلات
|
حضرت علی اکبر (ع )
|
2
|
مسیر نجف کربلا - عمود 1222
|
*
|
*
|
09123554587
|
مسعوداعتمادی
|
ساوه
|
ابوالفضل العباس (ع)
|
3
|
مسیر نجف کربلا - عمود 157
|
*
|
*
|
09183601815
|
صفرعلی کرمی
|
اراک
|
ابوالفضل العباس (ع)
|
4
|
مسیر نجف کربلا - عمود 285
|
*
|
|
09182585514
|
فرشید حسینخانی
|
اراک
|
محبان ابوالفضل (ع)
|
5
|
مسیر نجف کربلا - عمود 515
|
*
|
*
|
09181664302
|
حیدر صابری
|
دلیجان
|
شهید حاج قاسم سلیمانی
|
6
|
مسیر نجف کربلا - عمود 547
|
*
|
*
|
09183932940
|
علی اکبری
|
اراک
|
راه شهدای کربلا
|
7
|
مسیر نجف کربلا - عمود 809
|
*
|
*
|
09123552194
|
محمد خلیلی
|
ساوه
|
شباب الزینب (س)
|
8
|
مسیر نجف کربلا - عمود 809
|
*
|
*
|
09188653000
|
یاسر نظارت
|
محلات
|
نهرالطف
|
9
|
مسیر نجف کربلا - عمود 871
|
*
|
*
|
09181611282
|
ابوالفضل ترابی
|
اراک
|
مسلم ابن عقیل (ع)
|
10
|
مسیر نجف کربلا – عمود 876
|
*
|
|
09180883540
|
سعید داد بانی
|
اراک
|
المهدی
|
11
|
مسیر نجف کربلا - عمود 871
|
*
|
*
|
09183601449
|
حسین عابدی
|
اراک
|
الزهرا (س)
|
12
|
مسیر نجف کربلا - عمود 232
|
*
|
*
|
09120753380
|
حجت الله گودرزی
|
اراک
|
حجت ابن الحسن
|
13
|
کربلا – جاده باب البغداد-بازارامام جعفرصادق اول باب البغداد
|
*
|
*
|
09186022677
|
سعید ابراهیمی
|
اراک
|
شهید سلیمانی و ابومهدی
|
14
|
کربلا -بعدازکنسولگری جدیدایران-پل الزهرا-ملعب قدیم کربلا
حسینیه اهل البیت
|
*
|
*
|
09188647956
|
سعیداحمدجعفری
|
تفرش
|
میثاق با شهدای تفرش
|
15
آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی (مستقر در عراق)- سال1405
|
محل استقرار
|
تغذیه
|
اسکان
|
شماره همراه
|
مدیر موکب
|
شهرستان
|
نام موکب
|
ردیف
|
کربلا : انتهای خیابان زینبیه – میدان تعلیب – ابتدای خیابان حر روبروی اداره برق ( کهربا ) کربلا کارخانه تولیدی مواد غذایی
|
*
|
*
|
09128854580
|
مهدی الهیاری
|
شازند
|
قمر بنی هاشم (ع)
|
16
|
*
|
*
|
09126946736
|
لطف اله قدیری
|
اراک
|
سنگرسازان بی سنگر
|
17
|
عمود 1024
|
درمانی
|
09105566711
|
خانم محسن آبادی
|
اراک
|
محسنین
|
18
|
کربلا- پل امام حسین-ابتدای جاده حله-باب طواریج – کوجه روبروی
مسجد امام صادق-انتهای کوچه
|
*
|
*
|
09191696989
|
سعیده محمدی
|
خمین
|
خدیجه الکبری (س)
|
19
|
*
|
*
|
09183661351
|
بهرام سیاهپوش
|
خمین
|
بیت الزهرا (س)
|
20
|
کربلا – شارع العباس- باب القبله - تقاطع شارع ملحق
روبروی مرکز مدیریت دفاع مدنی - عمود 1395
|
*
|
*
|
09188650272
|
حسن ناطقی
|
خمین
|
پیامبر اعظم (ص)
|
21
|
کربلا- شارع شهدا - گاراج بلدیه
|
*
|
*
|
09184365669
|
حسین بیگی
|
اراک
|
حسن ابن علی (ع)
|
22
|
کربلا : انتهای خیابان زینبیه – میدان تعلیب – ابتدای خیابان حر روبروی اداره برق ( کهربا ) کربلا کارخانه تولیدی مواد غذایی
|
*
|
*
|
09188648699
|
توحید تجلی
|
کمیجان
|
پیامبر اعظم (ص )
|
23
|
کربلا-شارع بابالطویرج-قرب الشرکه کیاللسیارات
|
*
|
*
|
09121555284
|
ناصر رحیمی
|
ساوه
|
صاحب الزمان (عج)
|
24
|
کربلا - شارع العباس عمود 1390 مدرسه اعلاعیه مدینه العلم
|
*
|
*
|
09381639433
|
مهدی عابدی
|
دلیجان
|
حبیب ابن مظاهر
|
25
|
کربلا شارع محافظه قدیم - جنب شرکت زین
|
*
|
*
|
09122565358
|
ابوالفضل سقا
|
ساوه
|
محبان امام رضا (ع)
|
26
|
مسیر نجف کربلا - عمود 1024
|
*
|
*
|
09181651585
|
محمد مخملی
|
خمین
|
ساقی عطشان ( برادران )
|
27
|
*
|
*
|
09183651660
|
خانم شاهوردی
|
خمین
|
ساقیکوثر
|
28
|
کربلا - حی الحسین-بین پل الزهراوامام علی نبش خیابان مدرسه دختران حیدریه جنب مسجد رأس الحسین
|
*
|
*
|
09183490937
|
علی اکبرآقامحمدی
|
میلاجرد
|
شهدای میلاجرد
|
29
|
کربلا- باب القبله- میدان پرچم-خ امام حسین- سرکوچه هتل لولو
|
*
|
*
|
09185167841
|
جواد عظیمی
|
خمین
|
ام البنین(س)
|
30
آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی (مستقر در عراق)- سال1405
|
محل استقرار
|
تغذیه
|
اسکان
|
شماره همراه
|
مدیر موکب
|
شهرستان
|
نام موکب
|
ردیف
|
مسیر نجف کربلا - عمود 1211
|
*
|
*
|
09169603254
|
نور محمد خدادادی
|
شازند
|
خادم الحسین (ع)
|
31
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
*
|
09127563597
|
مهدی صدیف
|
ساوه
|
امام حسین (ع)
|
32
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
*
|
09183482006
|
علی نیکچه فراهانی
|
اراک
|
حضرت علی اصغر(ع)
|
33
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
*
|
09139019578
|
حاج آقا ماهانی
|
ساوه
|
عشاق الحسین (ع)
|
34
|
عمود 1
|
*
|
|
09188637001
|
سیدفخرالدین حسینی
|
شازند
|
ثامن الائمه (ع)
|
35
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
|
09189579413
|
شکراله هراتی
|
اراک
|
حضرت رقیه (س)
|
36
|
سامرا - محوطه حرم امامین عسکریین
|
*
|
|
09108484128
|
امیر مظفری
|
اراک
|
حضرت علی اصغر (ع)
|
37
|
کاظمین – مسجد براثا و آخر صحن صاحب الزمان حرم مطهر
|
*
|
*
|
09188488132
|
سیدمرتضی ابراهیمی
|
اراک
|
سیدالشهدا (اوقاف)
|
38
|
نجف – عمود1
|
پرستاری
|
09183688874
|
زینب طرمزدی
|
اراک
|
حضرت زینب (س)
|
39
|
نجف -باب الطوس-خیابان ا لسور-تقاطع باب الطوس
|
*
|
*
|
09123550633
|
خانم هدایتی
|
ساوه
|
خدیجه الکبری(س)
|
40
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
|
09188612510
|
موسی رضا میرزائی
|
اراک
|
قمربنی هاشم علمدار کربلا(ع)
|
41
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
*
|
09183606398
|
غلامحسین شفیعی
|
اراک
|
امام علی (ع)
|
42
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
*
|
09136838551
|
علی اصغر رحیمی
|
دلیجان
|
علی ابن محمد باقر(ع)
|
43
آدرس ونوع خدمات مواکب اربعین حسینی استان مرکزی (مستقر در عراق)- سال1405
|
محل استقرار
|
تغذیه
|
اسکان
|
شماره همراه
|
مدیر موکب
|
شهرستان
|
نام موکب
|
ردیف
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
*
|
09183677509
|
امیر حسین شریفی
|
اراک
|
قمر بنی هاشم (ع)
|
44
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
|
09188635582
|
علی جودکی
|
شازند
|
امام سجاد (ع)
|
45
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
*
|
09122550615
|
امین رضا پیوسته
|
زرندیه
|
محبین اهل البیت (ع)
|
46
|
مسیر نجف کربلا - عمود871
|
*
|
|
09183677809
|
سیدداود حیدری
|
اراک
|
منتظران ظهور
|
47
|
مسیر نجف کربلا - عمود 799
|
*
|
|
09188484905
|
خانم صالحی
|
اراک
|
مهر مهدوی
|
48
|
نجف اشرف- محوطه خباطه
|
*
|
*
|
09186426682
|
امیر سلیمانی
|
اراک
|
صاحب الزمان (ع)
|
49
|
مسیر نجف کربلا - عمود 953
|
*
|
*
|
09183672557
|
محمدسعید ملکی
|
خنداب
|
فاطمه الزهرا(س)
|
50
|
کربلا-خیابان میثم تمار - کوچه عگید بغدادی- حسینیه سفینه النجاه
|
*
|
*
|
09188660628
|
نصرالله شرفی
|
دلیجان
|
فاطمه الزهرا (س)
|
51
|
کربلا
|
*
|
*
|
09195955922
|
دقیقی
|
زردیه
|
شهدای زرندیه
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
نشانی مواکب مستقر در ایران
نشانی مواکب مستقر در عراق