رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران با اشاره به کاهش تقاضا در بازار، گفت: رکود ناشی از جنگ، غیرحضوری شدن مدارس و مشکلات اقتصادی، فعالان این صنف را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن گلستانی در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پنکس، گفت: صنعت نوشت‌افزار از پایان نمایشگاه سال گذشته تاکنون با رویداد‌هایی همچون جنگ ۱۲ روزه، غیرحضوری شدن مدارس، نوسانات اقتصادی و مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه بوده، اما فعالان این حوزه همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

وی با بیان اینکه کاهش تقاضا مهم‌ترین چالش بازار نوشت‌افزار است، افزود: تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس، دورکاری ادارات، تعدیل نیرو در شرکت‌ها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی موجب افت مصرف نوشت‌افزار و کوچک شدن بازار این صنف شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران همچنین به مشکلات تولید اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزدها، رشد قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مواد مورد نیاز و محدودیت در ثبت سفارش، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: بخشی از نیاز بازار از طریق تولید داخلی و بخشی نیز از محل واردات تأمین می‌شود، اما از تیرماه سال گذشته ثبت سفارش مؤثری برای تأمین نیاز‌های این بخش انجام نشده و این موضوع بازار را با کمبود و رکود مواجه کرده است.

گلستانی در پایان از نمایندگان مجلس خواست با تصویب معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام پرمصرف نوشت‌افزار، زمینه کاهش قیمت‌ها و حمایت از خانواده‌ها و دانش‌آموزان را فراهم کنند.

گفتنی است؛ یازدهمین نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانپنکس و پنجمین نمایشگاه اسباب‌بازی ایرانتویکس تا ۲ مردادماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب میزبان فعالان صنعت و علاقه‌مندان است.