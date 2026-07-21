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مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از برپایی موکب حضرت علی اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران در شهر مقدس سامرا خبر داد و گفت: این موکب با فعالیت شبانهروزی در وعدههای صبحانه، ناهار، شام و میانوعده به زائران حسینی خدمترسانی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: همزمان با ایام اربعین حسینی، همانند سالهای گذشته موکب حضرت علی اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران با نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ دوازده روزه و شهدای جنگ چهل روزه در شهر مقدس سامرا برپا میشود.
وی با بیان اینکه موکب حضرت علی اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران در قالب اطعام دهی و فرهنگی فعالیت میکند، افزود: موکب اوقاف مازندران قرار است بهصورت شبانهروزی در وعدههای صبحانه، ناهار، شام و میانوعده فعالیت کند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با بیان اینکه اقلام موکب دوشنبه ۲۹ تیرماه بارگیری و به مقصد شهر مقدس سامرا ارسال شد، ادامه داد: خادمین موکب اوقاف مازندران صبح امروز سهشنبه ۳۰ مردادماه عازم سامرا شدند.
وی با بیان اینکه در موکب اوقاف مازندران ۳۰ خادم حسینی فعالیت میکنند، افزود: این خادمین شامل تعدادی از کارکنان اوقاف و خادمان امامزادگان میشود که قرار است به زائران حسینی خدمترسانی کنند.
حیدری با بیان اینکه آشپزخانه موکب اوقاف مازندران در شهر مقدس سامرا برپا میشود، بیان کرد: در راستای اجرای امینانه نیات موقوفات، برنج طارم هاشمی مازندران تهیه و همه روزه در وعده ناهار بین زائران حسینی توزیع میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه فعالیت این موکب شبانهروزی بوده و خادمین موکب در ساعات مختلف اقدام به توزیع چای، شربت و میوه میکنند، گفت: موکب اوقاف مازندران تا ۲ روز پس از اربعین حسینی در شهر مقدس سامرا برپا و به زائران خدمترسانی خواهد کرد