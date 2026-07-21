

محمدرضا نعمت نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با تشریح دستاورد‌های مدیریت مشارکتی آب در استان خراسان رضوی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ تاکنون، با اجرای این رویکرد از اضافه‌برداشت حدود ۸۹۰ میلیون مترمکعب آب از چاه‌های مجاز جلوگیری شده، ۱۴ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با برداشت سالانه ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب مسدود شده و بیش از ۱۱ هزار و ۵۶۴ کنتور هوشمند بر روی ۹۷ درصد چاه‌های کشاورزی استان نصب شده است.

وی حفاظت از منابع آب زیرزمینی را بدون مشارکت واقعی بهره‌برداران ناممکن دانست و افزود: تجربه خراسان رضوی نشان داده است که تبدیل کشاورزان و بهره‌برداران از مخاطبان سیاست‌های آبی به شرکای تصمیم‌گیری و اجرا، می‌تواند مسیر دستیابی به پایداری منابع آب را هموار کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه بحران آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه پایدار کشور است، ادامه داد: تجربه چند دهه گذشته نشان داده اقدامات قانونی و نظارتی، اگرچه بخش مهمی از مدیریت منابع آب محسوب می‌شوند، اما به تنهایی پاسخگوی این بحران نیستند. موفقیت در حفاظت و صیانت از آبخوان‌ها زمانی محقق می‌شود که بهره‌برداران به عنوان بخشی از راه‌حل در فرآیند مدیریت منابع آب مشارکت داشته باشند و نگاه حکمرانی دولتی به مدیریت مشارکتی تغییر کند.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری مدیریت مشارکتی آب در استان گفت: خراسان رضوی از سال ۱۳۸۵ با ایجاد و تقویت تشکل‌های کشاورزی، حرکت به سمت مدیریت مشارکتی را آغاز کرد و از سال ۱۳۹۶ نیز با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مدیریت مشارکتی با تشکل‌های بهره‌برداران، این رویکرد وارد مرحله اجرایی شد.

نعمت نژاد افزود: در حال حاضر ۳۷ تشکل بهره‌برداران آب در خراسان رضوی فعالیت می‌کند و این شبکه گسترده، زمینه همکاری مؤثر میان دولت و بهره‌برداران را بدون تحمیل هزینه‌های اضافی فراهم کرده است.

وی ادامه داد: مهم‌تر از این دستاورد‌های فنی، تغییر نگرشی است که در تعامل میان دولت و بهره‌برداران شکل گرفته، به‌گونه‌ای که تعارض‌ها جای خود را به همکاری، همدلی و مشارکت داده است.

وی در پایان، اجرای مدیریت مشارکتی آب را فرآیندی دشوار، اما کاملاً امکان‌پذیر دانست و تاکید کرد: با حفظ چارچوب‌ها و ضوابط قانونی، گفت‌و‌گو و تعامل با بهره‌برداران و کشاورزان از جمله مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند اثرات بسیار موثری برای حفاظت از منابع آب داشته باشد.