هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته با حضور ۶۲ شرکت داخلی و هفت شرکت خارجی از پنج کشور، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ مراسم افتتاح این نمایشگاه با حضور کسری نوری، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فعالان، تولیدکنندگان و متخصصان این صنعت برگزار شد.

این رویداد تخصصی با هدف معرفی تازه‌ترین محصولات، تجهیزات و فناوری‌های صنعت در و پنجره، نمایش توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، تبادل دانش فنی و توسعه همکاری‌های تجاری در حال برگزاری است.

در هجدهمین دوره این نمایشگاه، در مجموع ۶۹ شرکت شامل ۶۲ شرکت داخلی و هفت شرکت خارجی حضور دارند. شرکت‌های خارجی حاضر در این رویداد از کشور‌های چین، آلمان، ترکیه، اسپانیا و کره‌جنوبی هستند.

در این نمایشگاه انواع در و پنجره ساختمانی، پروفیل‌های آلومینیومی و UPVC، شیشه‌های ساختمانی، یراق‌آلات، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، سامانه‌های هوشمند، عایق‌های حرارتی و صوتی، نما‌های ساختمانی و دیگر محصولات و خدمات مرتبط عرضه شده است.

حضور شرکت‌های خارجی در کنار تولیدکنندگان داخلی، زمینه‌ای برای توسعه تعاملات بین‌المللی، انتقال تجربه و فناوری و شکل‌گیری فرصت‌های جدید همکاری تجاری در صنعت در و پنجره فراهم می‌کند.

این نمایشگاه همچنین فرصتی برای تولیدکنندگان، فعالان صنعت ساختمان، مهندسان، معماران، انبوه‌سازان و متخصصان حوزه‌های مرتبط است تا با تازه‌ترین محصولات، فناوری‌ها و روند‌های این صنعت آشنا شوند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته تا دوم مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح تا ۱۵، در سالن‌های ۳۸، ۳۸ A و ۳۸ B محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پذیرای بازدیدکنندگان است.