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پایگاه کمیته بینالمللی پارالمپیک در گزارشی به بررسی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات جهانی پرداخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته ایران در چهاردهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان که به میزبانی چین برگزار شد، نهمین قهرمانیاش در این رویداد را بدست آورد.
سایت رسمی کمیته بینالمللی پارالمپیک، در گزارشی به بررسی تیم قهرمانی تیم کشورمان پرداخت.
در این گزارش آمده است: «رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان ۲۰۲۶ با حضور ۱۶ تیم در بخش مردان و ۱۶ تیم در بخش زنان برگزار شد و برترین تیمهای این رشته در کنار تیمهای تازهوارد برای کسب عنوان قهرمانی جهان به مصاف یکدیگر رفتند.
تیمهای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که در پارالمپیک هم قهرمان شده بودند، به ترتیب عناوین قهرمانی بخش مردان و زنان رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ را که در شهر هانگژوی چین برگزار شد، از آن خود کردند.
جمهوری اسلامی ایران به سلطه چشمگیر خود در والیبال نشسته مردان ادامه داد و روز جمعه با شکست ۳ بر یک رقیب دیرینه خود، بوسنی و هرزگوین در دیدار فینال، نهمین عنوان قهرمانی جهان خود را بهدست آورد و رکوردش را ارتقا داد.
ایران در دیدار نهایی با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۶ مقابل بوسنی و هرزگوین به پیروزی رسید.
این قهرمانی به عناوین جهانی ایران در سالهای ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۹۰، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ اضافه شد. همچنین این تیم از زمان ورود والیبال نشسته به بازیهای پارالمپیک در آرنهم ۱۹۸۰ تاکنون، ۸ مدال طلای پارالمپیک را نیز کسب کرده است.
دو سال پس از رویارویی در فینال بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس، ایران و بوسنی و هرزگوین بار دیگر یکی از بزرگترین رقابتهای سنتی والیبال نشسته را در صحنه جهانی برگزار کردند.
ایران ۲ ست نخست مسابقه را با برد پشت سر گذاشت، اما بوسنی با پیروزی در ست سوم به بازی بازگشت. مدافع عنوان قهرمانی در ست چهارم بار دیگر انسجام خود را بازیافت و با محدود کردن حریف به تنها هفت امتیاز از حملات، پس از یک ساعت و ۳۹ دقیقه، قهرمانیاش را قطعی کرد.»