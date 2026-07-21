پیش بینی کاهش نسبی گرما در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان از استقرار الگوی تابستانه و جو آرام و پایدار در استان تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: از پنجشنبه، شدت گرمای هوا در استان به صورت نسبی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده، جو استان لرستان تحت تأثیر الگوی تابستانه، آرام و پایدار پیشبینی میشود.
کبری غفوری نژاد افزود: در این مدت، آسمان اغلب نقاط استان صاف خواهد بود و در ساعاتی از روز، شاهد افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابلملاحظه خواهیم بود. همچنین در مناطق شرقی استان، در ساعات بعدازظهر پوشش ابر انتظار میرود.
وی درباره نوسانات دمایی گفت: طی امروز و فردا، تغییرات محسوسی در روند دماهای روزانه مشاهده نمیشود و ماندگاری هوای گرم بر روی منطقه ادامه دارد؛ اما از روزهای پنجشنبه و جمعه، قدری از شدت گرمای هوا کاسته میشود.
کارشناس هواشناسی در پایان تأکید کرد: با توجه به تداوم هوای گرم و افزایش مصرف انرژی، صرفهجویی در مصرف آب و برق به همه شهروندان توصیه میشود.