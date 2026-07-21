ایجاد مراکز پایش مصرف در ادارات البرز
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی استان البرز با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی گفت: ایجاد مراکز پایش مصرف، تقویت ضمانتهای اجرایی، تخصیص بودجه آموزشی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، از مهمترین راهکارهای ارتقای مدیریت مصرف در سازمانهای دولتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، ابوالفضل ناطقی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی استان البرز، در گفتوگوی تلفنی با برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: سازمانهای دولتی نیز همانند سایر بخشها موظف به رعایت شاخصهای مدیریت مصرف هستند و در کشور سیاستگذاریهای جدیدی در این حوزه در حال تدوین و اجراست.
وی مدیریت مصرف در سازمانها را دارای دو بعد دانست و افزود: بخش نخست به بهینهسازی زیرساختها و ایجاد تغییرات فنی برای کاهش مصرف مربوط میشود و بخش دوم به رفتار سازمانی و فرهنگ مصرف کارکنان بازمیگردد که هر دو باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
ناطقی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی مسئول بهینهسازی مصرف در مجموعه خود هستند، گفت: نقش نظارتی، تخصیص بودجه برای آموزش مدیریت مصرف و ارائه مشاوره تخصصی، سه رکن اساسی در موفقیت برنامههای مدیریت مصرف به شمار میروند و قرار گرفتن نقش مشورتی در کنار نظارت، تحقق اهداف این حوزه را تسهیل میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی همچنین بر ظرفیت دانشگاهها در تولید محتوای آموزشی و ارائه راهکارهای علمی تأکید کرد و به مجری رادیو البرز افزود: یکی از حلقههای مفقوده در مدیریت مصرف، ضمانت اجرایی مؤثر برای اجرای قوانین و پیگیری گزارشهای نظارتی است که میتواند سازمانها را نسبت به رعایت الگوی مصرف متعهدتر کند.
وی ایجاد مرکز پایش مصرف متناسب با نوع خدمات هر دستگاه، تخصیص بودجه مشخص برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف و برگزاری دورههای آموزشی و مشاورهای را از دیگر الزامات موفقیت در این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: سازمانها برای اولویتبندی برنامهها و اجرای سیاستهای بهینهسازی مصرف، بیش از هر زمان دیگری به آموزش، مشاوره تخصصی و برنامهریزی هدفمند نیاز دارند.