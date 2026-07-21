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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در ۱۸ ماه گذشته با اجرای طرحهای توسعه و اصلاح شبکه، آبرسانی پایدار به ۶۵ روستای استان برقرار و این روستاها از چرخه آبرسانی سیار خارج شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی، با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح خط انتقال آب مجتمع روستایی پسوچ در شهرستان بیرجند گفت: با پیگیریهای مستمر برای تأمین منابع مالی، اعتبارات ملی مناسبی برای اصلاح شبکهها و تقویت خطوط انتقال آب در استان جذب شده است.
توکلی افزود: از مجموع ۴۸۵ روستای نیازمند آبرسانی سیار، در ۱۸ ماه گذشته با اجرای طرحهای توسعه و اصلاح شبکه، آبرسانی پایدار به ۶۵ روستا برقرار شده و این روستاها از چرخه آبرسانی سیار خارج شدهاند.
به گفته وی با برنامهریزی انجامشده و تأمین اعتبارات مورد نیاز، تا پایان سال جاری ۵۰ روستای دیگر نیز از فهرست آبرسانی سیار خارج شده و به شبکه آب شرب پایدار متصل خواهند شد.
مدیرعامل آبفای خراسان جنوبی، طرح اصلاح خط انتقال مجتمع روستایی پسوچ را از طرحهای مهم و اثرگذار در افزایش پایداری تأمین آب منطقه عنوان و ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای استاندار و تخصیص بهموقع اعتبارات، روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.