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بر اساس دادههای وزارت انرژی آمریکا، ذخایر راهبردی نفت خام این کشور هفته گذشته حدود ۵.۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۳۱۱.۴ میلیون بشکه رسید که پایینترین سطح از مارس ۱۹۸۳ (فروردین ۱۳۶۲) تاکنون است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، برداشت از این ذخایر، بخشی از توافق آمریکا برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی نفت خود است.
حجم ذخایر راهبردی نفت آمریکا از زمان آغاز جنگ این کشور و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه تا ۱۷ ژوئیه، ۱۰۴.۰۴ میلیون بشکه کاهش یافته است.
مجموع ذخایر نفت آمریکا، اعم از ذخایر تجاری و راهبردی نیز تا ۱۰ ژوئیه (خرداد ۱۴۰۵)، ۱۲۹ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۷۲۶.۲ میلیون بشکه تنزل کرد که پایینترین میزان از سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۲) به شمار میرود. انتظار میرود تازهترین دادههای مربوط به پایان هفته گذشته، روز چهارشنبه منتشر شود.