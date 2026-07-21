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مدیر سلامت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تمامی بیمارستانهای استان به دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی مجهز هستند و روزانه حدود ۸ تن پسماند عفونی در این مراکز بیخطرسازی و مدیریت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر سلامت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند، تمامی تولیدکنندگان پسماندهای ویژه پزشکی موظف به مدیریت پسماندهای خود هستند، اما در کنار مراکز درمانی، بخش خصوصی نیز با دریافت مجوزهای قانونی مسئولیت جمعآوری و بیخطرسازی بخشی از این پسماندها را بر عهده دارد.
مردانشاه با بیان اینکه تمامی بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان به دستگاههای بیخطرساز مجهز هستند، افزود: شاخص استقرار این تجهیزات در بیمارستانهای مازندران به حدود ۱۰۰ درصد رسیده و روزانه حدود ۸ تن پسماند عفونی در این مراکز بیخطرسازی میشود. همچنین بیمارستانها برای مواقع اضطراری با شرکتهای دارای مجوز قرارداد پشتیبان دارند.
وی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون چهار شرکت خصوصی دارای مجوز در شهرستانهای تنکابن، آمل، قائمشهر و بهشهر مسئولیت جمعآوری و بیخطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی خرد را بر عهده دارند که روزانه حدود ۲.۵ تا ۳ تن پسماند عفونی را مدیریت میکنند.
مدیر سلامت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به فعالیت بیش از ۳ هزار مرکز درمانی خرد شامل مطبها، کلینیکها، آزمایشگاهها، خانههای بهداشت و مراکز جامع سلامت در استان گفت: اکنون حدود ۸۲ درصد این مراکز با شرکتهای مجاز قرارداد مدیریت پسماند دارند و بخش باقیمانده نیز عمدتاً مراکزی هستند که تولید پسماند عفونی آنها بسیار ناچیز یا محل اختلاف کارشناسی است.
مردانشاه تأکید کرد: نظارت بر روند جمعآوری، انتقال، بیخطرسازی و دفع پسماندهای عفونی بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده دفع غیراصولی پسماندهای عفونی در معابر یا سطلهای زباله، موضوع را به شبکههای بهداشت یا از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.